La solidarietà a Niscemi viaggia su un MotoApe

Bella iniziativa per Pino Marsano, cittadino di Niscemi che ha perso tutto a causa della frana che ha devastato quella comunità nei mesi scorsi. E così Anpi comitatom provinciale di Benevento, Pd da Galliera (Bo) a Bubano passando per Benevento, Libera presidio di Argile, Cento e Pieve, coordinamento di Ferrara e Presidio di Bubano, in collaborazione con il Comune di Niscemi e l’apporto di privati hanno consentito a Pino Marsano di ricominciare da un Ape. Auguri e buon lavoro, con tanta volontà di ricominciare.

Nella foto di apertura Da sinistra il presidente del consiglio comunale Angelo Chessari, la senatrice Enza Rando, il sindaco di Niscemi Massimiliano Valentino Conti, , Giuseppe Chiarillo, l’ex sindaco avv Giovanni Di Martino e Pino Marsano

