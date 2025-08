La Sindone? Non fu stesa su un corpo, ma su una scultura. Un artefatto medievale.

La Sindone conservata nel Duomo di Torino, quel lenzuolo di lino sul quale è visibile l’immagine di un uomo, che si vorrebbe fosse di Gesù? Nulla di tutto questo, si tratterebbe di un artefatto medievale. Sarebbe il risultato di un tessuto steso non su un corpo, bensì su una scultura a bassorilievo. Ad indicarlo è –come riferisce l’ANSA– “la simulazione 3D pubblicata sulla rivista Archaeometry, che conferma dunque l’ipotesi di un artefatto medievale già avanzata da tempo, a partire dallo studio pubblicato nel 1989 che ha datato la Sindone a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390.” L’autore dell’analisi è “l’esperto brasiliano Cicero Moraes, noto per le ricostruzioni tridimensionali dei volti di molti personaggi storici, da Antonio da Padova a Francesco Petrarca.” che in “Uno dei suoi lavori più recenti, pubblicato a giugno 2024, ha ricostruito il volto di Irhoud, il più antico Homo sapiens finora scoperto, vissuto 315mila anni fa.” “L’immagine sulla Sindone di Torino è più coerente con una matrice a bassorilievo”, ha detto Moraes al sito Live Science. “Una matrice del genere avrebbe potuto essere fatta di legno, pietra o metallo e pigmentata, o persino riscaldata, solo nelle aree di contatto, producendo l’impronta osservata”. Moraes -con i suoi strumenti- ha messo a confronto due scenari: “nel primo, un lenzuolo virtuale è stato drappeggiato sulla ricostruzione di un corpo umano, mentre nel secondo su una scultura in bassorilievo. I risultati mostrano che il secondo scenario corrisponde quasi esattamente alle fotografie della Sindone, mentre il tessuto poggiato sul corpo umano ha prodotto un’immagine molto più distorta.” Sul sito Skeptic.com, l’esperto italiano Andrea Nicolotti, professore di Storia del Cristianesimo presso l’Università di Torino ha dichiarato che: “Cicero Moraes ha ragione, ma la sua ricerca non è particolarmente rivoluzionaria. Da almeno quattro secoli sappiamo che l’immagine corporea sulla Sindone certamente non avrebbe potuto essere creata attraverso il contatto con un corpo tridimensionale”.

