Un campanello d’allarme suonato per tempo, con la caduta di calcinacci, e prima della conclusione della pausa natalizia, hanno indotto il Comune di Matera a rinviare all’ 11 gennaio 2020 la riapertura del plesso scolastico di via Nitti. Nel frattempo si dovranno effettuare lavori di somma urgenza e provvedere a soluzioni alternative, come ha annunciato l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Marilena Antonicelli. Per i piccoli un prolungamento inaspettato e magari apprezzato delle festività natalizie, per genitori e amministratori l’auspicio che si faccia presto. Vedremo. Si dovranno rispettare i tempi tecnici tra appalti, affidamenti ed esecuzione delle opere… Quanto alla scuola pur funzionale mostra i suoi anni e come altre del comprensorio cittadino è interessata da questo o quell’intervento manutentivo o di adeguamento. Servirebbero nuovi plessi. Ma risorse e programmazione del BelPaese sono sempre limitate. Dovrà occuparsene il Governo che, per opportunità, ha ripartito il mondo della scuola in due ministeri e con la sponda, inevitabile, di quelli del tesoro, bilancio e opere pubbliche…

Rischio caduta calcinacci, chiusa la scuola Primaria Nitti

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha emesso un’ordinanza di chiusura immediata del plesso scolastico di Viale “F.S. Nitti” con conseguente sospensione delle attività didattiche della scuola Primaria che è ospitata nell’immobile, fino al’11 gennaio 2020, salvo eventuali proroghe.

La decisione si è resa necessaria dopo che, nei giorni scorsi, dal soffitto di uno dei locali dell’immobile, si erano staccati dei calcinacci e considerato l’esito delle approfondite indagini tecniche e strumentali che hanno fatto emergere l’impossibilità di circoscrivere e di contenere il rischio di ulteriori cadute di laterizi dal solaio dell’edificio.

“Siamo al lavoro – spiega l’assessore all’Istruzione, Marilena Antonicelli – per individuare una soluzione temporanea per consentire agli alunni di terminare l’anno scolastico in un edificio adeguato alle esigenze didattiche, limitando al minimo i disagi. Abbiamo già alcune opzioni praticabili, le valuteremo approfonditamente per prendere la decisione migliore per gli alunni e per le loro famiglie”.