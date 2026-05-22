La sezione di Rotondella ospita l’Assemblea ordinaria regionale della Fidas

Sarà Rotondella ad ospitare sabato 23 maggio alle ore 15.30 presso il Palazzo Ricciardulli l’assemblea ordinaria regionale di Fidas Basilicata.

Sono oltre centocinquanta i delegati convocati da tutte le sezioni per discutere e approvare, dopo i saluti delle autorità, i punti all’ordine del giorno oggetto dell’assemblea stessa: approvazione del verbale dell’Assemblea di Irsina del 10 maggio 2025, relazione morale del Presidente Fidas Basilicata Isabella Cammarota, Relazione del Direttore Sanitario dottor Luigi Tarantino, Relazione del Segretario amministrativo Raffele Marasco sul Bilancio Consuntivo 2025 e di Previsione 2026, con la presenza della Dott.ssa Antonella Di Muro, commercialista. A seguire la Relazione del Revisore Legale dei conti Dott. Andrea Priore e la Relazione del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Rosanna Persiani. “È una grande soddisfazione ospitare per la prima volta l’Assemblea Regionale Fidas proprio nell’anno in cui la nostra sezione compie 30 anni di attività”, ha dichiarato Rosanna Persiani, Presidente della sezione di Fidas Rotondella. “Ringrazio la presidente Isabella Cammarota e il consiglio direttivo che hanno accolto la nostra candidatura come sede ospitante. Questo è l’inizio per noi dei festeggiamenti per questo importante traguardo raggiunto e soprattutto è di buon auspicio per continuare il nostro percorso sensibilizzazione al dono del sangue e del plasma. La nostra è una piccola sezione che negli anni è cresciuta costantemente e soprattutto è diventata un punto di riferimento per il tessuto sociale locale. Sono orgogliosa del gruppo di volontari che mi affianca e che ringrazio per la tenacia e l’entusiasmo, ma in questa occasione va il nostro pensiero anche ai nostri compianti presidenti, Maria Rapanaro ed Enzo Morano che da veri pionieri, 30 anni fa, hanno iniziato le attività di raccolta del sangue. Nei prossimi mesi continueremo con i nostri eventi di promozione che ormai sono un appuntamento fisso nel cartellone estivo rotondellese, come la DÎNER en ROUGE, e la 27^ edizione di Buon Compleanno 18enne.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.