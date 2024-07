La sede nazionale ALI è la sede ufficiale del Comitato Nazionale referendario contro l’Autonomia differenziata

“La sede nazionale di ALI – Lega delle Autonomie Locali è stata scelta quale sede ufficiale del Comitato Nazionale referendario contro l’Autonomia differenziata.” E’ quanto si apprende da una nota diffusa da Salvatore Adduce -direttore ALi Basilicata- in cui si legge ancora che “Ciò conferma il ruolo di primo piano che la nostra Associazione ha svolto e svolgerà per contrastare il disegno divisivo che il centrodestra ha voluto ai danni dell’unità del Paese. Siamo chiamati insieme a tutte le organizzazioni democratiche italiane ad animare il dialogo con i cittadini anche nella fase cruciale della raccolta delle firme a seguito del pronunciamento della Cassazione sulla ammissibilità del referendum. La Basilicata deve far sentire forte la sua voce contro la legge Calderoli che ha come unico obiettivo quello di spaccare l’Italia aumentando i divari già esistenti. La legge che la maggioranza parlamentare di centrodestra ha voluto a tutti i costi approvare assesta un duro colpo alla già fragile tenuta economica e sociale delle aree meno sviluppate del Paese. Al tempo stesso blocca le prospettive di crescita equilibrata dell’Italia. Per queste ragioni ALI – Lega delle Autonomie Locali Basilicata si sente impegnata con gli amministratori locali a sostenere lo sforzo per la raccolta delle firme che costituirà una grande mobilitazione popolare in vista del referendum abrogativo.”

