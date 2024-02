La sede di Matera del CNR non chiude, anzi si rafforza.

Ieri avevamo dato spazio ad una nota di Volt Matera in cui si denunciava la perdita della sede del CNR a Matera (https://giornalemio.it/politica/volt-matera-perde-la-sede-del-primo-centro-del-cnr-per-la-scienza-delle-citta/). A quanto pare non era vero. Almeno a giudicare dalla smentita fatta proprio dal CNR nella nota che segue: “ll centro interdipartimentale di Matera prende una nuova veste, più in linea con le politiche urbane e le sfide delle città del 2023. Il CNR istituisce il nuovo Centro Interdipartimentale della “scienza delle città” che avrà una sede amministrativa a Roma e tecnico scientifica in tutte le città dove si costruiranno progetti sull’intelligenza urbana e le applicazioni dei Gemelli Digitali Urbani. Matera rimarrà come primo caso di studio e come sede storica e strutturata del Centro. Il Cnr si sta impegnando nello sviluppo del Gemello Digitale della città nella casa delle Tecnologie dal 2020. Progetto ritenuto di estrema importanza soprattutto per il valore storico e culturale della città scelta come primo caso di studio. Possiamo anche aggiungere che, al fine di consolidare la sede presso il San Rocco, si rinnoverà l’accordo per avere personale stabile che lavorerà nella struttura ampliando anche i temi di sviluppo scientifico e costituendo un Hub locale per il territorio.”

