E’ il dato emerso a Potenza nel corso di una riunione in Prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riferito dalla dirigente dell’ufficio scolastico regionale Claudia Datena.Una piccola percentuale, pari al 4-5 per cento, riferita al tasso di assenza, di docenti e altro personale scolastico non vaccinato. A questa cifra vanno aggiunte 115 docenti che hanno rinviato la vaccinazione o che usufruiscono di congedi o assenze di vario tipo. Il numero potrebbe ridursi, anche in relazione alla campagna di sensibilizzazione sui vaccini anticovid e alle misure del governo in materia di prevenzione. La scuola,intanto, dopo gli screening e vaccini che hanno coinvolto studenti e personale scolastico di varie fasce di età, va avanti in classe (come è corretto dire e scrivere) o a distanza con i sistemi di comunicazione virtuale. Servono, comunque, senso di responsabilità e tanta concretezza per superare la fase acuta dell’epidemia delle varianti da virus a corona.