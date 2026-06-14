La scuola sta per finire ma ci sono gli esami.Cgil interviene presso Ispettorato Lavoro

Va dato atto a Maurizio Girasole,particolarmente attivo sul piano sindacale sui temi dei trasporti, del caporalato e delle tutele di sicurezza sui luoghi di lavoro, di proporre – in maniera ufficiale- problemi che toccano la salute di tutti sui luoghi di lavoro e, in questo caso, quella dei ragazzi oltre che professori e altro personale che lavora nelle scuole. E la segnalazione fatta all’Ispettorato del lavoro tocca la crescente ”insostenibilità” delle condizioni climatiche. Le temperature hanno già superato il 30 gradi e nella gran parte dei casi non ci sono condizionatori d’aria in classe. E allora prevenire servirà a creare disagi e situazioni insostenibili.



UVL CGIL MATERA DEPOSITA MEMORIA PRESSO L’ISPETTORATO DEL LAVORO

L’Ufficio Vertenze e Legali CGIL Matera ha depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera una memoria istituzionale sul crescente rischio derivante dalle ondate di calore nelle scuole della Provincia di Matera.

I cambiamenti climatici stanno determinando condizioni sempre più difficili all’interno degli edifici scolastici, soprattutto nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando personale scolastico e studenti continuano a svolgere attività didattiche, esami di Stato, scrutini e adempimenti amministrativi.

In numerosi istituti della provincia si registra una situazione che desta forte preoccupazione:

* aule prive di climatizzazione;

* elevato affollamento;

* insufficiente ricambio d’aria;

* temperature interne spesso superiori ai livelli di comfort;

* presenza di studenti e lavoratori fragili.

