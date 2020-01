La domanda, riassunta nel titolo, è conseguenziale alle rassicurazioni dell’Amministrazione comunale di Matera che l’edificio scolastico ” Francesco Saverio Nitti” del rione Serra Venerdì non sarà demolito. E allora, dopo gli interventi di consolidamento e restauro , quale destinazione d’uso per quel manufatto in un quartiere dell’urbanistica esemplare degli anni Cinquanta, realizzato con la legge di risanamento dei rioni Sassi? Su questo aspetto, al momento, non c’è indicazione e si guarda all’immediato e alle esigenze degli studenti di due plessi- il Nitti per l’appunto e la media Francesco Torraca- che ne avrebbero uno ex novo e per entrambi sull’area dell’ex centrale del latte ed ex mercato ortofrutticolo del rione Serra Venerdi, in via Santa Caterina da Siena. Dibattito aperto e rinvio probabile alla prossima Amministrazione comunale. Sarebbe servito, come evidenziato, per altri ”brani’ della città che ci fosse stata una visione d’insieme su luoghi, funzioni, servizi, destinazioni d’uso per cittadini e potenziali fruitori. Vecchia storia il ”disegno di città”, i piani strategici e via dimenticando. Per cui il dibattito e le iniziative legate al progetto di Architettura della Vergogna, finanziato con Matera 2019, finisce nello scaffale degli eventi e con le tracce di una mostra, di un laboratorio e di un giardino realizzati nel quartiere e con i bimbi della Nitti. Il sindaco De Ruggieri, con una punta di ironia, ricorda come nessuno si sia stracciato le vesti quando si sono realizzati balconi e altri interventi architettonici che hanno alterato la forma del quartiere. Parole sante. Regolamenti ignorati insieme alla storia dei quartieri storici, nati con precisi standard, ed esigenze dei privati. Le proteste di Inu, Italia nostra e alcuni ordini professionali, oltre che cittadini, ci furono eccome. Ma si andò avanti comunque nel solco del ”dis arredo ”urbano. E’ una parte di quella architettura della vergogna che non si vergogna, che va avanti. Ne riparleremo in campagna elettorale, come già accaduto in passato.



Il Sindaco de Ruggieri: la scuola di Piccinato non sarà demolita

“Il Comune di Matera non ha mai avuto nessuna intenzione di demolire l’edificio scolastico del Rione Serra Venerdì. L’unico plesso che sarà abbattuto è quello della Torraca. Questa è la volontà dell’Amministrazione comunale, che non è stata puntualmente evidenziata nell’imprecisa declaratoria degli atti programmatori, ma che resta ferma e irremovibile”.

E’ quanto sottolinea il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, che aggiunge: “C’è invece la volontà e la necessità di costruire un nuovo edificio per ospitare gli studenti della Nitti e della Torraca che possa garantire spazi adeguati, moderni, sicuri, a risparmio energetico, inseriti nello stesso quartiere e circondati da giardini e spazi verdi. L’edificio progettato da Piccinato non sarà abbattuto e sarà riqualificato, rifunzionalizzato e riusato al servizio quartiere, ma non può continuare ad ospitare una scuola. L’urbanistica non è una materia statica, non pietrifica la pianificazione degli spazi urbani e non impedisce la trasformazione delle città ma, anticipando tendenze e stili di vita, li adegua e li rende funzionali alle nuove esigenze. I quartieri della città sorti dopo lo sfollamento dei Sassi sono stati costruiti con criteri straordinariamente attuali, purtroppo non sufficientemente studiati e appresi da chi ha poi pianificato ed edificato la Matera contemporanea. I Rioni storici – continua de Ruggieri – sono un patrimonio della città quanto i Sassi: vanno tutelati e preservati ma non possono diventare un museo, come qualcuno avrebbe voluto fare anche con gli stessi Sassi. Vanno evitati gli scempi architettonici come quelli avvenuti con la costruzione dei balconi a Spine Bianche, e quindi l’edificio di Piccinato non può essere abbattuto. Si può e si deve però delocalizzare la scuola lasciando intatta la funzionalità di un quartiere in cui la vita, rispetto agli ultimi 70 anni, è cambiata. E’ singolare che nessuno si sia stracciato le vesti quando gli edifici del Rione venivano trasformati nelle maniere più disparate.

Ed è singolare che si contesti un Comune che vuol costruire, finalmente dopo 40 anni, una scuola nuova, pensata per esserlo. Il nuovo edificio sorgerà negli spazi attualmente occupati dall’ex centrale del latte. Al termine dei lavori si procederà all’abbattimento del plesso scolastico della Torraca, mentre quello della Nitti resterà in piedi e saranno le prossime amministrazioni a deciderne le funzioni”.

