La scuola di cinema materana Ombre Meridiane vola a Palermo

Matera – Palermo nel segno del cinema.

La scuola di cinema e linguaggio audiovisivo, Ombre Meridiane di Matera, ideata e fondata da Ivan Moliterni e Mariangela Tantone, parteciperà alla kermesse siciliana, 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱, che si svolgerà a Palermo dal 24 al 26 settembre, ospiti di un panel dedicato alla didattica del cinema negli istituti scolastici.

Uno spazio per incontrare docenti, esperti e operatori, uno spazio di confronto condiviso con la Cooperativa Sociale Densa e con Molise Cinema. Le Giornate sono parte del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La scuola Ombre Meridiane ripartirà con le nuove attività didattiche per adulti e bambini ad ottobre. Tutti i progetti e le iscrizioni ai corsi sono consultabili sul sito http://www.ombremeridiane.it

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.