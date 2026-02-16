La sartoria femminile a Matera con le selezioni del concorso Il “Manichino d’Oro”

Il 22 febbraio, Matera accoglierà uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’eccellenza sartoriale italiana: le Selezioni Regionali della XIII Edizione del Concorso Nazionale “Manichino d’Oro”.

Il concorso, promosso dall’Accademia Nazionale dei Sartori, nasce con l’obiettivo di tramandare l’eccellenza della tradizione sartoriale italiana e di sostenere i nuovi talenti del settore. La selezione regionale individuerà il candidato o la candidata che rappresenterà la Basilicata alla fase nazionale, che si terrà a Roma.

L’evento, organizzato dalla stilista e Master Taylor Paola Buttiglione, in collaborazione con CNA Matera e con il patrocinio del Comune di Matera. si svolgerà domenica 22 febbraio 2026, presso il prestigioso Palazzo Lanfranchi (Piazzetta Pascoli), e rappresenta un’importante occasione di valorizzazione dell’arte sartoriale e del lavoro artigiano, con particolare attenzione alla sartoria femminile.

Il programma della giornata:

Ore 9:30 – Consegna abiti e insediamento della giuria

Ore 10:00 – Inizio tracciato

Ore 13:00 – Consegna lavori

Ore 13:30 – Pausa pranzo

Ore 16:00 – Visione dei lavori da parte della giuria

Ore 17:00 – Consegna premi e attestati

La giornata sarà presentata da Maria Andriulli, Presidente Mondi Lucani, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo dell’artigianato.

Il “Manichino d’Oro” è molto più di un concorso: è un riconoscimento simbolico che celebra la maestria tecnica, la creatività e la cura del dettaglio, valori che rendono la sartoria italiana un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

L’ingresso è libero su prenotazione al numero 0835 387744.