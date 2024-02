“La salute al centro” concerto a Roma per l’Orchestra 131 della Basilicata

Prestigioso appuntamento per l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, che oggi, martedi 20 febbraio 2024, ha tenuto un concerto a Roma, nella suggestiva cornice storica delle Corsie Sistine di S. Spirito in Sassia in occasione dell’evento “La Salute al centro- IV Giornata Nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato”.

All’appuntamento, organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, è intervenuto anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

L’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta dal M° Francesco Zingariello, ha eseguito musiche di P. Piccioni, N. Rota, E. Morricone, H. Zimmer, J. Debney, B. Ellish.

Solista, Maria Grazia Zingariello; regia, Rocco Anelli; arrangiamenti, Angelo Nigro.

“E’ un onore per la nostra istituzione orchestrale – ha commentato il M° Francesco Zingariello – essere stati prescelti per offrire un concerto sinfonico a chiusura di un evento così prestigioso. Stiamo costruendo un percorso culturale credibile e di grande spessore, grazie all’impegno comune di quanti contribuiscono alla crescita della Orchestra 131 della Basilicata non solo da un punto di vista musicale, ma anche della relazione con le istituzioni e l’opinione pubblica. In particolare, ci sta a cuore poter omaggiare, attraverso la musica, lo sforzo quotidiano fatto da medici, infermieri, assistenti sociosanitari e volontari nel sostenere la sanità italiana, che resta una tra le eccellenze su scala mondiale”.