La Sagra della Polenta a Sant’Angelo Lodigiano

Sant’Angelo Lodigiano, 23 ottobre 2023 – A cavallo tra l’estate e l’autunno, tra il desiderio di continuare a partecipare agli eventi e quello di ritemprarsi con un buon piatto fumante, la Sagra della Polenta è l’ideale. E infatti si riconferma come la festa perfetta in questo periodo, almeno a Sant’Angelo Lodigiano, dove lo scorso weekend si è registrata una partecipazione altissima. Per chi si fosse perso il primo appuntamento c’è ancora un weekend (27-28-29 ottobre) per degustare la squisita “polenta carbonera”, e tante altre specialità, al Cupolone, in via Forze dell’Ordine 3-1.

Le prelibatezze in menù alla Sagra della Polenta, prima fra tutte la “carbonera” (con burro di malga, spressa di malga stagionata, spressa di malga tenera, Trentingrana, pasta di salame, vino e pepe) e poi la polenta con cinghiale, brasato, “cavalina”, cotechino, raspadura, salsiccia, gorgonzola, funghi, sono cucinate dallo staff con il prezioso aiuto dei polentieri di Storo, professionisti provenienti dall’omonima località trentina. Gli esperti della pregiata farina di mais, prodotto tipico del comune sopracitato nella Valle del Chiese (in provincia di Trento) si destreggiano tra i paioli di rame, per far assaggiare a tutti gli avventori questo cibo del passato, molto amato anche dalle giovani generazioni.

«Complici le temperature che si sono abbassate, sono stati in tantissimi ad aderire alla Sagra della Polenta dello scorso weekend – racconta il polentiere Giambattista Zocchi –. Ci dà gioia questa grande partecipazione, sia perché c’è un grande lavoro dietro, fatto soprattutto di passione e dedizione, sia perché significa che questo prodotto della tradizione continuerà a occupare le tavole delle persone». La struttura al coperto, con lunghe panche e tavolate, permette di non patire il freddo, ma soprattutto di vivere il clima di festa tipico di una volta, di quando le famiglie si riunivano per il pasto della domenica.

Per contribuire al trascorrere del tempo in compagnia di amici e familiari, anche dei più piccoli, saranno allestite molte bancarelle di hobbisti, creativi, artigiani e pittori, dove poter fare shopping, e ci sarà un luna park con diverse attrazioni, come il “calcinculo”, la “pesca dei cigni”, lo “scivolo gonfiabile”.

Per degustare la polenta o le altre proposte del menù (taglieri di salumi nostrani, contorni vari, patatine fritte, caldarroste, dolci, bibite, amari, grappe e un’accurata selezione di vini) nei giorni 27-28-29 ottobre al Cupolone di Sant’Angelo Lodigiano, si può prenotare sia per la cena di venerdì, che per il pranzo e la cena di sabato e domenica, chiamando il numero 389.02.65.550 o compilando l’apposito form sul sito web www.sagrapolenta.it. I pasti saranno consumati all’interno al coperto, dentro il Cupolone, in cui sono stati posizionati panche e tavoli in legno. È attivo anche il servizio d’asporto per chi desiderasse consumare il proprio pasto a casa (in questo caso le porzioni verranno servite in una comoda vaschetta resistente alle alte temperature).