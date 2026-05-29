La Russa annuncia, su Rete4, una nuova causa contro Report

Durante la puntata di ieri sera di Dritto e rovescio, su Rete4, l’ultima della stagione, ci sono stati due annunci. Quello del conduttore Paolo Del Debbio che ha comunicato che va in pensione e quindi da settembre cederà la guida del programma. E quello del Presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha annunciato l’ennesima intenzione di fare causa, a chi? A Report, ovviamente. Il programma di giornalismo d’inchiesta che non fa dormire sonni tranquilli ai politicanti e ai detentori del potere che vorrebbero tenere sotto traccia tutto ciò che li riguarda….a meno che non lo si faccia come piacerebbe a loro. Un programma che se potessero chiuderebbero domani mattina. E non è detto che prima o poi non lo facciano. Per il momento, questo è stato il commento sulla pagina social della trasmissione di RaiTre, condotta in studio da Sigfrido Ranucci: “Intervenendo alla trasmissione di Rete4, “Diritto e Rovescio”, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha attaccato l’inchiesta “In nome del padre” di Giorgio Mottola, annunciando l’intenzione di presentare un’azione civile. La seconda carica dello Stato sostiene di non aver mai denunciato un giornalista in sede penale, ma due anni fa il tribunale di Milano ha archiviato la denuncia per diffamazione presentata proprio da La Russa contro Mottola e Ranucci. Nel corso della puntata avevamo raccontato il ruolo della seconda carica dello Stato nell’ascesa del figlio Geronimo alla guida dell’ente pubblico Aci e per la prima volta aveva parlato la ragazza che ha denunciato il terzogenito Leonardo Apache per stupro, poi archiviato. Dopo le rivelazioni mandate in onda da Report, non è arrivata alcuna smentita. Rivedi il servizio: https://bit.ly/ReportInNomedelPadre.”

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