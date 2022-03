Era lì da Natale, collocata in un luogo poco felice, per ammirare il panorama della città. Ma è rimasta lì fino a marzo inoltrato. E qualcuno aveva auspicato che la ”ruota” potesse restare lì anche per Pasqua, in relazione all’arrivo dei turisti e in particolare delle scolaresche. Andrà altrove, anche perchè- da quanto si dice- dovrebbero partire i lavori per fare di piazza della Visitazione un luogo di convivenza intergenerazionale, tra verde, servizi, spazi incontri e di sosta per cittadini e visitatori. E qualcuno auspica che la vegetazione possa coprire di rampicanti e liane la nuova stazione ”avveniristica” delle Fal realizzata durante Matera 2019, ma che destato e lasciato una coda di polemiche. Antonio Serravezza, che in più occasioni è tornato sul progetto di riqualificazione, attende che il Piano nazionale di ripresa e resilienza faccia il miracolo. Attendiamo che la ”ruota” del cantiere possa girare quanto prima. Ma servono certezze.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

È arrivato il momento tanto atteso? Anche l’esperienza della ruota panoramica è terminata e lo spazio alla sinistra della stazione ritornerà ad essere usufruibile per il parcheggio. Una zona della grandissima piazza della Visitazione che rimane incompiuta e inguardabile a causa di un cantiere abbandonato e con un criterio selvaggio per l’utilizzo degli spazi che arrivano a ridosso dell’ufficio provinciale della motorizzazione.

Sono anni che si parla di un progetto di riqualificazione, sembra anche che il denaro per la sua realizzazione ci sia ma la burocrazia è il solito freno. Sono in arrivo tanti soldi da utilizzare con il famoso piano PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) lo strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l’economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale. Il PNRR è lo strumento che deve dare attuazione al NGEU definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026, dettagliando i progetti e le misure previste. È un’occasione unica da mettere su cantieri e realizzare il più possibile entro il 2026. In quattro anni quanti cantieri e quanti progetti riusciremo a realizzare per rendere migliore la nostra città?