La “rivoluzione” del Comune di Alberobello verso gestione pubblica dei servizi: approvata società in house per parcheggi!

Il Consiglio Comunale di Alberobello, ha approvato (con 10 voti favorevoli e 7 contrari) la deliberazione n. 12 del 7 aprile 2026 relativa all’atto costitutivo e lo statuto della società in house denominata “Alberobello Sviluppo S.r.l.”, interamente partecipata dall’Ente. Un atto che non va derubricato ad ordinaria gestione, perchè trattasi di una scelta “rivoluzionaria” rispetto ai canoni imposti alle pubbliche amministrazioni nei decenni precedenti. Ovvero lo spostamento graduale dei servizi da una gestione pubblica a quella dei privati al grido di “privato è bello“, con tutto il battage culturale del liberismo che spingeva in tale direzione con campagne denigratorie nei confronti delle istituzioni locali e dei relativi lavoratori (tutti fanulloni). E che trattasi di una scelta di visione lo si evince dalla nota che pubblichiamo a seguire in cui ad un certo punto si legge “il Comune compie un passo significativo verso un modello di gestione moderna, efficiente e interamente pubblica dei servizi, ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo della comunità.” Bene, è auspicabile che ciò sia l’inizio di un processo inverso, considerato i danni provocati da quella ubriacatura liberista alla efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in favore dei cittadini. Come sarebbe auspicabile che questa visione venga presa ad esempio da altre amministrazioni comunali.

“La costituzione di Alberobello Sviluppo S.r.l. –dichiara il Sindaco Francesco De Carlo– è una scelta di visione coerente con il programma di mandato. Non stiamo semplicemente costituendo una società, ma uno strumento per migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche. I risultati già ottenuti nella gestione dei parcheggi confermano la validità di questo percorso, permettendo di generare risorse da reinvestire per la comunità. Garantiremo inoltre trasparenza nelle scelte, a partire dalla nomina dell’amministratore, che avverrà attraverso procedure pubbliche. La nuova società rappresenta una scelta strategica di rilievo per il futuro della città, finalizzata a rafforzare la gestione pubblica dei servizi locali, a partire dai parcheggi comunali.” Nel corso della seduta, il Vicesindaco e Assessore Saverio Sgobba ha illustrato le motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa: “Non si tratta di una semplice decisione amministrativa, ma di una scelta strutturale che rafforza il ruolo del Comune a partire dalla gestione dei parcheggi comunali. La società in house ci consente di coniugare efficienza economica, attraverso il risparmio dell’IVA, trasparenza e gestione diretta, trattenendo così risorse che prima venivano disperse e destinandole a nuovi servizi per i cittadini, come il trasporto pubblico locale gratuito. È un modello che punta sulla qualità, sulla responsabilità amministrativa e su un rapporto più diretto con la comunità”. Nella nota diffusa dall’amministrazione cittadina si ricorda che “La società in house è uno strumento previsto dalla normativa vigente che consente agli enti pubblici di gestire direttamente servizi pubblici attraverso una società interamente controllata. In questo caso, il Comune di Alberobello sarà unico socio della società, mantenendo il pieno controllo strategico e operativo. Questo modello consente: • la permanenza degli utili all’interno del bilancio comunale; • un controllo diretto e democratico da parte dell’Amministrazione; • maggiore trasparenza nella gestione; • un rapporto diretto con cittadini e visitatori.” Una direzione di marcia -come rilevavamo all’inizio- apprezzabile perchè: “La scelta di costituire “Alberobello Sviluppo S.r.l.” -si legge infatti nella nota- si inserisce nel percorso già avviato dall’Amministrazione di internalizzazione della gestione dei parcheggi comunali, con benefici concreti: • Efficienza economica: eliminazione dei margini di profitto dei concessionari privati e riduzione dei costi stimata tra il 15% e il 20%. Inoltre, la gestione diretta consente il risparmio dell’IVA, generando ulteriori risorse per il bilancio comunale. • Nuovi servizi per i cittadini: grazie ai risparmi ottenuti, è stata già prevista una dotazione di 150.000 euro per l’attivazione del servizio di trasporto pubblico locale gratuito per i residenti. • Qualità del servizio: la gestione diretta comporta una responsabilità piena dell’Amministrazione su manutenzione, ordine e funzionalità dei servizi. • Trasparenza: il Consiglio Comunale eserciterà un controllo diretto sulla società, garantendo piena accountability.” E che non si tratti di una scelta occasionale ma di prospettiva, lo si esplicita chiaramente nella nota: “La società, nel corso degli anni, non si limiterà alla gestione dei parcheggi. Lo statuto approvato prevede, infatti, la possibilità di estendere progressivamente le attività ad altri servizi pubblici, tra cui: • servizi cimiteriali; • riscossione dei tributi minori; • trasporto pubblico locale; • gestione del verde pubblico.” Pur precisando che “Ogni eventuale ampliamento sarà subordinato a specifici studi di fattibilità, nel rispetto della normativa nazionale e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.” Si ricorda, infine, che “La costituzione della società è il risultato di un articolato percorso tecnico-amministrativo avviato con deliberazione di Giunta n. 95/2023 e supportato da studi di fattibilità specialistici. Fondamentale il contributo del prof. Andrea Ziruolo, intervenuto anche in collegamento durante la seduta consiliare per approfondimenti tecnici.” rivendicando che “Con “Alberobello Sviluppo S.r.l.”, il Comune compie un passo significativo verso un modello di gestione moderna, efficiente e interamente pubblica dei servizi, ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo della comunità.” Ora, prima che tutto diventi operativo ” Come previsto dalla normativa (D.Lgs. 175/2016), la deliberazione sarà trasmessa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza. Successivamente, il Sindaco procederà alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.” Bene, da Alberobello arriva dunque un bel segnale con cui si torna a rivendicare il ruolo del pubblico dopo una ubriacatura generale di “privato è bello” con tutti i danni che ne sono conseguiti: impoverimento dei Comuni sia da un punto di vista degli organici che dei servizi forniti ai cittadini.