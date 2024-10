“La Rinascita delle Donne” convegno promosso dall’Associazione Miss Chef

Lo slogan è “LA RINASCITA DELLE DONNE” ma l’auspicio è che non rimanga solo uno slogan.

Si tratta del convegno internazionale in programmazione il 5 ottobre a MATERA in occasione del “G7 Parità di Genere 2024” organizzato dall’associazione MISS CHEF in sinergia con l’associazione MEDinLucania.

MISS CHEF (www.misschef.net) è la prima competizione tra alcune delle migliori chef donne italiane ed estere con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione culinaria italiana ed estera, tra ieri ed oggi, valorizzando le eccellenze eno-gastronomiche e la cucina delle donne nel mondo. Il Premio è stato ideato da Mariangela Petruzzelli, giornalista lucana ed autrice tv anche per la Rai, direttrice artistica e producer del format. MISS CHEF, -anche brand ed associazione internazionali, fondati nel 2012- è diventato itinerante dal 2014 toccando varie Regioni e territori italiani per giungere fino a NEW YORK-USA, nel periodo del Columbus Day, realizzando grandi eventi anche diplomatici fino al 2019. MISS CHEF promuove il lavoro delle donne chef italiane ed estere nel mondo, anche con eventi diplomatici, valorizzando le donne imprenditrici in campo agro-alimentare, artigianale, turistico, culturale ed eno-gastronomico con un focus molto importante anche sulla cooperazione e formazione delle donne in campo sociale a diversi livelli, anche contro le violenze domestiche e le emarginazioni, operando in vari Paesi esteri tra cui alcuni Stati africani e del Centro-America, e collaborando con disparate istituzioni, enti ed associazioni internazionali.

Il convegno “La rinascita delle donne”, promosso ed organizzato, a scopo volontaristico e per fini sociali, dall’associazione internazionale MISS CHEF, in sinergia con l’associazione nazionale e lucana MEDinLucania, ha come autorevoli partner CIM -Confederazione Italiani nel Mondo, associazione Libere Donne di Crotone, associazione Arte H di Roma, associazione Italia-Mozambico, Circolo giuridico d’Argentina, Rete RAAT International e Centro America, Rete RAAT Italia, associazione World Women Talent System con sede principale in Repubblica Dominicana, RIDE APS-Prospettive Mediterranee, Anne Lindh Foundation Italia, Palazzo Gattini-Matera. Il convegno “La rinascita delle donne” tratterà soprattutto i temi cardine del “G7 Parità di Genere 2024”, come la violenza contro le donne, il sostegno alle vittime, il women empowerment, il lavoro femminile, attraverso le testimonianze di donne ed uomini, delle istituzioni, della cooperazione, dell’associazionismo, della cultura, dell’arte e dell’impresa etica, a livello nazionale ed internazionale.

Ulteriori dettagli saranno resi noti durante la conferenza stampa del progetto che si terrà a Potenza il 4 ottobre 2024, moderata dal giornalista Francesco Menonna, a cui oparteciperanno: Pierluigi Smaldone- presidente del Consiglio Comunale Città di Potenza, Mariangela Petruzzelli – giornalista internazionale, presidente dell’Associazione MISS CHEF® -responsabile Dipartimento Pari Opportunità CIM-Confederazione Italiani nel Mondo, e referente Comitato Fondazione Marisa Bellisario Regione Basilicata, Dino Nicolia-presidente associazione MEDinLucania e funzionario Commissione Europea, Angela Howell -presidente associazione World Women Talent System- Repubblica Dominicana, Massimiliano Ligrani -artista internazionale, performer e producer. Interverranno da remoto: Enrico Molinaro – segretario generale RIDE Aps-Rete Euro-mediterranea, Malena Errico -presidente Circolo Giuridico d’Argentina, Benilde Gerente- vicepresidente associazione Italia-Mozambico.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.