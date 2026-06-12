La riforma Valditara per gli Istituti tecnici è senza il ‘netto’’ del buon senso. Protesta docenti Itcg Matera

Nella prima Repubblica di fronte all’ennesima riforma della scuola, decisa a tavolino, si faceva riforma ai ministri ‘’ Storti’’ e ‘’Malfatti’’ per un giudizio con i nomi dei titolari di quel dicastero per giudicare con quei cognomi (di fatto aggettivi) quanto veniva deciso per la Pubblica Istruzione del BelPaese. E i fatti alla lunga hanno creato quel disastro che sappiamo, con un abbassamento della qualità degli studi, insoddisfazioni da parte di docenti e allievi e scarsa rispondenza tra mondo della scuola e sistema Paese. E del resto, se l’emigrazione continua e non si trovano quelle figure professionali che il sistema produttivo cerca, significa che le riforme fatte a tavolino non funzionano. La lettera inviataci dal professor Giuseppe Paterino di un gruppo di docenti dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri ‘’Antonio Loperfido- Adriano Olivetti’’ ne è la conferma. Alla riforma Valditara si risponde con una prima giornata di sciopero.



COMUNICATO STAMPA

Docenti dell’Istituto Tecnico ITCG “Loperfido-Olivetti” di Matera contro la riforma degli istituti tecnici

Siamo un gruppo di docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Loperfido-Olivetti” di Matera e con il presente comunicato annunciamo la nostra adesione allo sciopero contro la riforma degli istituti tecnici che il Ministero intende avviare in forma sperimentale dal prossimo anno scolastico.

La riforma, nei tempi e nelle modalità con cui viene presentata, non risponde ai bisogni reali della scuola e risulta un intervento calato dall’alto, privo del necessario confronto con le comunità educative e con chi ogni giorno garantisce il funzionamento degli istituti tecnici. Condividiamo la posizione di quei sindacati, come l’USB e la CGIL, che hanno chiesto con forza il rinvio dell’avvio della sperimentazione e l’apertura di un confronto trasparente e partecipato su un tema che ha delle ricadute importanti nei curricoli degli studenti.

Il nostro primo obiettivo è scongiurare il rischio di subordinare l’istruzione tecnica a logiche aziendalistiche perché sebbene la scuola debba preparare anche alla vita lavorativa ciò non deve avvenire a scapito del suo ruolo formativo. Attualmente già lavoriamo per implementare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio (come prescritto dal decreto ministeriale n.29 del 19 febbraio 2026), ma riteniamo che vadano messe al primo posto le inclinazioni e le aspirazioni delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Tale impostazione risulta utile anche alla luce di un mondo del lavoro che cambia sempre più velocemente e in modo sempre meno prevedibile. Non bisogna quindi sacrificare ore di lezione utili alla costruzione della persona, del senso critico e di saperi trasversali.

Il provvedimento da noi contestato, inoltre, si caratterizza per ritardi amministrativi, assenza di linee guida chiare e un quadro orario che comporta tagli significativi alle discipline, sia di cultura generale sia professionalizzanti, con ricadute negative sulla qualità dell’offerta formativa e sul futuro lavorativo del personale docente. C’è il rischio di produrre soprannumerari ed esuberi, di aumentare la frammentazione dei curricoli. Inoltre, non da ultimo, si precisa che la riforma è stata approvata soltanto dopo la chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, modificando i quadri orari degli istituti ad iscrizioni già avvenute e mettendo di fatto le famiglie di fronte al fatto compiuto.

Come docenti riteniamo che la scuola tecnica italiana non possa essere riformata senza una visione organica e condivisa, che ogni cambiamento debba garantire stabilità degli organici e tutela delle professionalità presenti.

La qualità dell’istruzione non si migliora con tagli di ore o sperimentazioni affrettate.

Per queste ragioni, aderiamo allo sciopero e chiediamo al Ministero di sospendere l’avvio della riforma, avviando un percorso di revisione che coinvolga realmente scuole, docenti, studenti e famiglie.

I docenti dell’ITCG “Loperfido-Olivetti”

Matera, 11 giugno 2026