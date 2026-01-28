La rete ” Preti contro il genocidio” scrive al Cardinale Parolin: La pace non può essere decisa senza i diretti interessati:

La rete “Preti contro il genocidio” ha reso pubblica, nella giornata di ieri, una lettera aperta indirizzata all’Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, nella quale chiede che la Santa Sede eviti di aderire alla proposta di entrare a far parte del cosiddetto “Board of Peace”.

La lettera nasce da un discernimento pastorale e spirituale maturato nell’ascolto del dolore delle vittime, nella prossimità alle comunità colpite e nella convinzione che la parola “pace” debba restare inseparabile da verità, giustizia e dignità umana.

Nel testo, la rete esprime la propria preoccupazione per il rischio che un organismo presentato come piattaforma di pace possa, in concreto, essere percepito come cornice non inclusiva e come strumento che non garantisce la piena voce dei diretti interessati. La rete richiama inoltre l’importanza di non indebolire i luoghi riconosciuti del diritto internazionale e di custodire la libertà profetica della Chiesa, perché essa resti credibile agli occhi di chi soffre.

«La ricostruzione di Gaza — si legge nella lettera — non può diventare un “affare”: è riparazione umana e morale. La Chiesa, per fedeltà al Vangelo, è chiamata a stare dalla parte dei piccoli, a promuovere processi trasparenti e inclusivi, e a non lasciarsi associare a logiche di potere o di interesse».

La rete “Preti contro il genocidio” sottolinea che la lettera non intende assumere toni “politici”, ma propone un appello diplomatico e religioso, animato da uno spirito di comunione ecclesiale e sinodale. «Chiediamo — afferma la rete — che la Santa Sede continui a essere voce morale libera, promotrice di tutela dei civili, accesso umanitario, ascolto reale dei popoli coinvolti e percorsi di giustizia capaci di generare riconciliazione autentica».

Di seguito la lettera integrale

Lettera aperta all’Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin

Segretario di Stato del Vaticano

Eminenza Reverendissima,

noi, sacerdoti riuniti nella rete “Preti contro il genocidio”, Le scriviamo con rispetto filiale e con animo credente, desiderosi di contribuire nel nostro piccolo a un discernimento ecclesiale in stile sinodale che sappia custodire la credibilità evangelica della Santa Sede e la speranza di chi soffre.

Sappiamo bene che la Sua risposta, riportata dai media circa la valutazione dell’invito di Trump ad entrare nel cosiddetto Board of Peace, sia stata dettata da prudenza diplomatica, ma al tempo stesso Le facciamo presente che tra la gente comune, questa “valutazione” crea sgomento e rischia di lasciar intendere che la Santa Sede possa davvero aderire a tale proposta.

Con franchezza evangelica chiediamo che la Sede Apostolica prenda posizione e rifiuti apertamente l’invito ad entrare nel “Board of Peace”. Infatti, per quanto possa essere attraente la presenza della parola “pace” all’interno del titolo di questo progetto diplomatico, il Vangelo ci educa a riconoscere la pace non come parola-ombrello, ma come frutto di verità, giustizia e ascolto reale dei poveri e degli oppressi.

E proprio alla luce di questa misura evangelica, vediamo alcuni rischi che ci paiono gravi:

La pace non può essere decisa senza i diretti interessati. Ogni percorso che incida sul futuro di Gaza, senza un coinvolgimento pieno e determinante delle popolazioni palestinesi, rischia di diventare un progetto “su” di loro, più che “con” loro. Una pace non partecipata difficilmente genererà dignità e riconciliazione; rischierà invece di lasciare ferite più profonde.

2. La Santa Sede non dovrebbe avallare cornici che indeboliscono i luoghi riconosciuti del diritto internazionale. La tradizione diplomatica vaticana ha spesso richiamato il valore del multilateralismo e della tutela dei civili. Un organismo percepito come alternativo o sostitutivo dei meccanismi ONU potrebbe, anche involontariamente, trasmettere l’idea che la forza e gli interessi prevalgano sulle regole comuni e sulla protezione dei più fragili.

3. La ricostruzione non è un “affare”: è riparazione umana e morale. Qualsiasi piano che lasci spazio a logiche di profitto, speculazione o controllo tecnocratico, senza priorità chiare per la vita quotidiana della gente (case, scuole, ospedali, libertà, sicurezza, lavoro), contraddice la grammatica evangelica della compassione e della giustizia.

4. La presenza della Santa Sede, se inserita in un quadro contestato, rischia di essere letta come legittimazione morale. Anche quando le intenzioni sono buone, l’adesione a una struttura che suscita forti perplessità potrebbe offuscare la libertà profetica della Chiesa e incrinare la fiducia di chi già si sente abbandonato.

Per queste ragioni, Eminenza, Le chiediamo di considerare una scelta diversa: non entrare nel “Board of Peace” e, al contrario, rafforzare ancor più il contributo specifico della Santa Sede come voce morale che promuove cessazione della violenza, tutela dei civili, accesso umanitario, ascolto dei popoli coinvolti e percorsi di giustizia capaci di generare riconciliazione vera. In questo senso, ci pare prezioso sostenere canali trasparenti e inclusivi, in collaborazione con organismi umanitari affidabili e con le Chiese locali, senza che la Chiesa venga associata a logiche di potere o di interesse.

Affidiamo questa richiesta alla Sua paterna attenzione e alla sapienza del discernimento ecclesiale. La accompagniamo con la preghiera, perché lo Spirito Santo guidi la Santa Sede su vie che siano riconoscibili come vie del Vangelo: “beati gli operatori di pace”, una pace che non umilia nessuno e non esclude nessuno.

Con filiale stima e in comunione,

I membri della rete “Preti contro il genocidio”