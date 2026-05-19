La Rete dei Comitati di Quartiere di Matera: Amministrazione latitante su “Regolamento dei beni comuni”

La Rete dei Comitati di Quartiere di Matera denuncia, con una nota: “la totale inerzia e il grave silenzio dell’Amministrazione comunale rispetto al percorso di approvazione del “Regolamento dei beni comuni”, elaborato dalla stessa Rete come strumento concreto di partecipazione, cittadinanza attiva e tutela condivisa del patrimonio collettivo.” Tutto questo, si spiega “Dopo mesi di lavoro e proposte avanzate con spirito costruttivo, al netto del personale impegno dell’assessore al ramo, l’Amministrazione continua a dimostrarsi latitante, incapace di assumere una posizione chiara e di dare seguito a un regolamento atteso da cittadini e quartieri.” Si ritiene, pertanto “inaccettabile che un tema così importante venga ignorato o rinviato senza spiegazioni, mentre in tante città italiane strumenti analoghi sono già realtà e producono risultati concreti in termini di partecipazione, cura degli spazi pubblici e collaborazione tra cittadini e istituzioni.” E un tale comportamento dell’Amministrazione comunale, per gli autori della nota “conferma, ancora una volta, una distanza crescente dai bisogni reali della città e una evidente mancanza di volontà politica nel riconoscere il ruolo attivo dei cittadini nella gestione dei beni comuni.” Pertanto, “La Rete dei Comitati di Quartiere chiede immediatamente la calendarizzazione della discussione e dell’approvazione del Regolamento in Consiglio comunale, ponendo fine a una situazione di immobilismo che mortifica il lavoro svolto e le aspettative della comunità materana. Matera ha bisogno di partecipazione vera, non di porte chiuse, rinvii e silenzi istituzionali.” QUI IL DOCUMENTO ESPLICATIVO ADOTTATO NELLA RIUNIONE DEL 12 MAGGIO SCORSO: 12 05 2026 Per una collaborazione stabile e operativa tra Comune di Matera e cittadinanza attiva. Considerazioni e proposte della Rete dei Quartieri materani-compresso.

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