La reintroduzione dei vitalizi è uno schiaffo alle povertà e alla salute dei cittadini

Sale l’indignazione generale per la furbata dei consiglieri regionali di centro destra di Basilicata che si sono regalati un bel vitalizio, come se essere stati eletti per un periodo breve della loro vita, sia stato un lavoro da remunerare -non solo con una lauta indennità ma anche con una pensioncina da tramandare agli eredi. Una vergogna di cui costoro e i loro sodali non riescono a vergognarsi. Ma ecco la nota diffusa da Pasquale Andrisani a nome di Cittadinanza Attiva: “Mentre molte famiglie rinunciano a cure e farmaci, si torna a privilegiare politici già tutelati. Una scelta ingiustificabile che mina equità e fiducia nelle istituzioni. La reintroduzione dei vitalizi per i politici rappresenta un passo indietro grave in termini di equità sociale e tutela della salute pubblica. In una Regione dove migliaia di cittadini rinunciano ogni giorno a cure necessarie per motivi economici, destinare risorse pubbliche a privilegi già consolidati è un segnale inaccettabile. Cittadinanzattiva sottolinea come le risorse sottratte dalla sanità e dai servizi sociali, se investite correttamente, potrebbero rafforzare il diritto alla salute, garantendo accesso a cure e prestazioni essenziali per chi è più fragile. La scelta di reintrodurre i vitalizi appare quindi non solo lontana dai bisogni reali dei cittadini, ma anche una vera e propria offesa alle povertà e a chi non riesce a curarsi.A chi deve scegliere se curarsi o mangiare.

Chiediamo alle istituzioni di ripensare questa decisione e di aprire un dialogo costruttivo con la società civile, affinché le priorità pubbliche siano sempre rivolte a garantire salute, equità e giustizia sociale. La politica deve dimostrare responsabilità, mettendo al primo posto le persone e non i privilegi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.