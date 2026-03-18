La regista lucana Alessandra Lancellotti Presidente della giuria popolare della sezione “Per il cinema italiano”

C’è un cinema che non si limita a raccontare storie, ma le attraversa, le interroga, le restituisce come materia viva. È il cinema che abita i territori, che ascolta le voci e ne raccoglie le memorie per trasformarle in visioni. Ed è proprio in questa dimensione che si inserisce la presenza della regista Alessandra Lancellotti al BIF&ST – Bari International Film&TV Festival 2026, dove presiederà la giuria popolare della sezione “Per il cinema italiano”.

La diciassettesima edizione della kermesse, prodotta dalla Apulia Film Commission, animerà la città di Bari dal 21 al 28 marzo 2026, confermandosi come uno dei luoghi più vitali per il confronto e la scoperta del cinema contemporaneo. In questo contesto, la sezione dedicata al cinema italiano si distingue come uno spazio libero e inclusivo, capace di accogliere lungometraggi, mediometraggi, opere di finzione e documentari in anteprima nazionale, senza barriere di genere o produzione.

A giudicare queste opere sarà una giuria popolare composta da 25 membri, presieduta da Lancellotti: una scelta che parla di apertura, di dialogo diretto con il pubblico, di un cinema che torna ad essere esperienza condivisa. La direzione del festival ha riconosciuto nella regista una sensibilità e una visione perfettamente in sintonia con lo spirito della sezione, votata alla valorizzazione delle voci più autentiche del panorama italiano.

Per Lancellotti si tratta di un ritorno significativo: proprio al BIF&ST, nel 2025, aveva presentato fuori concorso il documentario The City Is Lost. La Venezia di John Ruskin, confermando una poetica capace di intrecciare arte, memoria e riflessione critica sui luoghi.

Oggi, il suo sguardo è rivolto alla Lucania più profonda, dove sta prendendo forma Uno si distrae al bivio, un nuovo progetto documentario prodotto dalla cooperativa Caucaso insieme alla lucana Fedelissimi. Un’opera che si annuncia già come un’esperienza cinematografica fuori dagli schemi: un “western contadino cantato” che affonda le radici nei paesaggi e nelle storie legate alla figura di Rocco Scotellaro.

Attraverso un linguaggio creativo e sperimentale, il film intreccia osservazione documentaria e messa in scena, dando voce a chi quei territori li vive ogni giorno: anziani custodi di memoria e giovani agricoltori che immaginano nuove possibilità. È un racconto che attraversa lo spopolamento e lo trasforma in domanda aperta sul futuro, restituendo al Sud una centralità culturale troppo spesso negata.

Non è un caso che nelle parole della regista emerga con forza questa visione: il Sud non come margine, ma come laboratorio vivo, capace di produrre pensiero, linguaggi e pratiche. Un’idea che trova piena risonanza nella direzione del festival guidato da Oscar Iarussi, che continua a immaginare il Mediterraneo come uno spazio di connessione, un crocevia di storie e immaginari condivisi.

Architetto, archivista e cineasta, Alessandra Lancellotti porta nel suo lavoro una stratificazione di saperi che si traduce in un cinema rigoroso e poetico al tempo stesso. Dai suoi studi alla Technische Universität di Vienna e al Politecnico di Torino, fino alla collaborazione con Caucaso dal 2014, il suo percorso è segnato da una costante tensione tra ricerca e narrazione. Opere come Lucus a Lucendo, A proposito di Carlo Levi e Il Re Fanciullo testimoniano una ricerca artistica che non si accontenta della superficie, ma scava nei luoghi e nelle coscienze.

La sua presenza al BIF&ST 2026 non è soltanto un incarico, ma un segnale: il cinema italiano continua a interrogarsi, a reinventarsi, a cercare nuovi sguardi capaci di restituire complessità al presente. E in questo viaggio, figure come Lancellotti diventano fondamentali, perché sanno tenere insieme memoria e futuro, radici e visione.

In fondo, è proprio questo il cuore del cinema più autentico: non smettere mai di guardare il mondo con occhi nuovi, anche quando affonda le sue storie nella terra più antica.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.