La Regione Puglia denuncia il Governo israeliano “per sequestro e arresto dei cittadini italiani”

Quello che il Governo italiano non è in grado (o meglio, non vuole) fare, ovvero difendere il diritto internazionale e quindi i suoi cittadini che sono stati sequestrati illegalmente da uno stato straniero, lo fanno altri. Nella fattispecie è la Regione Puglia che ha deciso di denunciare il Governo israeliano “per il sequestro e l’arresto dei cittadini italiani” che hanno partecipato “alla missione di pace Global Sumud Flotilla“. Una iniziativa che si aggiunge agli esposti già presentati alla Procura di Roma dagli attivisti. Il presidente Michele Emiliano accusa -come è evidente- le autorità di Tel Aviv di avere compiuto “azioni criminali, atti di violenza a bordo delle imbarcazioni italiani in danno di cittadini inermi” che sono stati “arbitrariamente sequestrati e condotti in carceri israeliane“. Un atto di accusa posto all’esame degli inquirenti a cui toccherà incardinare le varie denunce in cui si ipotizzano, tra gli altri, i reati di sequestro di persona, tortura e tentato omicidio. In taluni esposti si chiede anche agli inquirenti di vagliare il ruolo tenuto dalla Marina italiana in riferimento “all’obbligo di protezione che incombe sulle Autorità italiane” in base “alle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia“. Questo in considerazione del fatto che “l’operazione della marina israeliana è priva di ogni base legale. Israele non ha alcuna giurisdizione o autorità legale sulle acque internazionali in cui navigava l’imbarcazione” mentre la missione della Flotilla era “perfettamente conforme al diritto internazionale e non ha violato alcuna norma. L’attacco e il sequestro delle navi – si afferma – costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario, che vieta in maniera assoluta l’uso della forza sproporzionata contro imbarcazioni civili che trasportano beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile“. E si ricorda che il 24 settembre il Ministero della Difesa italiano ha ordinato ad una nave militare di dare “supporto e soccorso ai natanti italiani” ma “nella serata del 30 settembre la nave militare ha lasciato il convoglio, che ha, dunque, proseguito senza alcuna protezione la sua navigazione verso le acque di Gaza“. Pur in presenza di una minaccia ampiamente conclamata. Per i denuncianti “lasciando il convoglio, la nave ha (deve presumersi – si legge -su ordine superiore) obliterato al proprio obbligo di garanzia e riconosciuto legittimità al blocco imposto dalle autorità di Israele sulle acque di Gaza”. E’ evidente che tutto ora verrà sottoposto ad una attività istruttoria con una approfondita analisi sulle competenze giurisdizionali e sulla normativa, anche in tema di navigazione in acque internazionali. Oltre che, ad una probabile audizione degli attivisti italiani che erano a bordo delle imbarcazioni. Ricordiamo che nel frattempo in queste ore c’è una nuova flotilla umanitaria -composta da una decina di imbarcazioni- che sta navigando verso Gaza e che entro mercoledì sera dovrebbe arrivare nella medesima zona rossa del Mediterraneo. Tra esse c’è la nave Conscience che è salpata una settimana fa dal porto di Otranto. Imbarcazioni che trasportano complessivamente 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti provenienti da diverse parti del mondo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.