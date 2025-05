La Regione Emilia-Romagna rompe con Israele

E dopo la Puglia che ha fatto da battistrada, ecco che anche l’Emilia-Romagna rompe le relazioni internazionali con Israele. Infatti, il presidente della Regione, Michele de Pascale, in una nota inviata a tutti i direttori generali e ai dirigenti della Regione Emilia-Romagna e delle agenzie regionali collegate ha scritto: “A fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che continuano a colpire duramente la popolazione civile – come dimostrano anche i drammatici eventi degli ultimi giorni a Rafah – e in considerazione del procedimento avviato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, vi invito a interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del suddetto Governo e con tutti i soggetti a esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato. Ciascuno di noi è chiamato a fare quanto è nelle proprie possibilità, nel pieno rispetto delle leggi e delle competenze costituzionali, per contribuire a fermare le violenze in corso, –sottolinenando che– questa posizione è assunta nei confronti dell’attuale Governo israeliano, non del popolo israeliano, né tanto meno delle persone di religione ebraica e delle comunità ebraiche presenti in Emilia-Romagna, da sempre protagoniste del dialogo interreligioso e dell’impegno contro ogni forma di violenza. La nostra Regione– conclude de Pascale- ha promosso con tutte le proprie forze la pace tra israeliani e palestinesi, ha condannato senza ambiguità le organizzazioni terroristiche come Hamas, il massacro del 7 ottobre e chiesto la liberazione degli ostaggi”. E, “coerente con i valori della Costituzione Repubblicana, contrasta ogni forma di antisemitismo, razzismo e discriminazione, ovunque si manifestino”. Alla iniziativa della Regione dono seguite quelle di importanti Comuni. “Ho deciso di aderire come sindaco di Rimini all’appello del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale”, informa il primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad. Ed anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore che in un post riporta la richiesta “alle strutture del Comune di Bologna” di “interrompere ogni forma di relazione istituzionale” col Governo isrealiano, fino al ripristino del diritto internazionale. “Ciascuno di noi– scrive Lepore- è chiamato a fare quanto è nelle proprie possibilità, nel pieno rispetto delle leggi e delle competenze costituzionali, per contribuire a fermare le violenze in corso”. Con l’appello “fermate il Governo di Israele” il primo cittadino di Bologna dà poi appuntamento alla manifestazione nazionale per Gaza: “Vi aspettiamo il 15 giugno prossimo alla marcia da Marzabotto a Monte Sole”.

