La Regione Basilicata riconosce un prezioso contributo istituzionale al Conservatorio di Matera

Con una decisione di grande valore culturale e simbolico, la Regione Basilicata ha destinato al Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera un contributo economico di 50.000 euro, finalizzato a sostenere attività di crescita formativa e professionale degli studenti, deliberato nel “Programma regionale per lo spettacolo 2025-2027”, approvato con la DGR n. 54/2025, che prevede il sostegno al Conservatorio di Matera per promuovere le attività delle istituzioni e delle organizzazioni che sostengono la cultura ai vari livelli territoriali.

Un sostegno diretto di carattere istituzionale riconosciuto al Conservatorio di Matera che qualifica la volontà della Regione Basilicata di investire sul futuro delle giovani generazioni e sul ruolo della musica come strumento di sviluppo umano, culturale e sociale.

Il contributo sarà utilizzato per potenziare percorsi didattici, laboratori, masterclass, produzioni artistiche e iniziative di internazionalizzazione, offrendo agli studenti opportunità concrete per ampliare il proprio bagaglio di esperienze e competenze professionali.

«Accogliamo con gratitudine – ha dichiarato Michele Niglio, Presidente del Conservatorio di Matera – la sensibilità del Presidente della Regione, Vito Bardi, che ha voluto questa scelta: a lui va il nostro ringraziamento particolare. Questo contributo non è soltanto un sostegno economico, ma un segno tangibile di attenzione verso il ruolo che il Conservatorio “Duni” riveste per il territorio e per il futuro delle giovani generazioni».

«È un riconoscimento che ci onora – ha aggiunto Carmine Catenazzo, Direttore del Conservatorio di Matera – e che ci sprona a rafforzare la nostra offerta formativa, offrendo ai ragazzi occasioni sempre più qualificate di crescita. La fiducia che la Regione ripone nel Conservatorio di Matera conferma il valore della musica come linguaggio universale di formazione e di cittadinanza».

Questo sostegno conferma una collaborazione istituzionale che ci si augura possa rafforzarsi ulteriormente, nell’ottica di valorizzare le eccellenze artistiche e culturali della Basilicata e di favorire la crescita di una comunità sempre più consapevole del valore della musica.