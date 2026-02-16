La Regione Basilicata intende dare stabilità al collegamento Matera-aeroporto di Bari Palese.

La Regione Basilicata -con una nota- “conferma di voler mantenere in maniera strutturale il servizio complessivo del collegamento su gomma tra Matera e l’aeroporto di Bari Palese, ritenuto strategico per la mobilità dei cittadini e per l’attrattività turistica del territorio.” E “Con una nota della Direzione generale per le Infrastrutture e la Mobilità indirizzata al Consorzio Cotrab, che riunisce società del trasporto pubblico locale operanti in Basilicata, e al Comune di Matera viene ribadita la necessità di proseguire con le corse e che le stesse saranno garantite attraverso lo stanziamento di risorse da parte della Regione.” “Il collegamento tra Matera e l’aeroporto di Bari è un asse chiave per la mobilità di interesse lucano, che negli ultimi mesi ha dimostrato concretamente la sua utilità per pendolari, lavoratori e turisti”, dichiara il vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe che aggiunge: “I risultati positivi in termini di utilizzo e gradimento avvalorano la bontà della scelta di confermare le corse e ci spingono a lavorare per una soluzione stabile e integrata nel sistema del trasporto pubblico regionale. Nell’agosto del 2024 fu predisposta l’integrazione di nuove coppie di corse, in aggiunta a quelle esistenti. L’accordo di collaborazione con il Comune di Matera ha la scadenza del 17 febbraio. Ma la Regione conferma di voler rendere strutturale il servizio, che era stato potenziato, visto l’andamento favorevole dell’utenza, accogliendo la richiesta del Comune di Matera di prevedere una programmazione stabile del piano complessivo delle corse quotidiane e di valutare una rimodulazione degli orari in funzione dei voli, in un’ottica di piena collaborazione istituzionale e di coordinamento tra i diversi livelli amministrativi. La Direzione Infrastrutture ha comunicato la disponibilità a un confronto tecnico con il Consorzio Cotrab e con gli enti interessati per definire una pianificazione organica delle corse, per continuare ad assicurare stabilità al collegamento e coerenza con l’evoluzione della domanda di mobilità. In questa prospettiva, la ridefinizione degli orari potrebbe prevedere soluzioni più efficaci per garantire coincidenze funzionali con gli arrivi e le partenze dei voli e per migliorare l’accessibilità del servizio lungo l’intero arco della giornata. Il confronto tecnico consentirà di analizzare i dati di utilizzo delle corse, le esigenze espresse dal territorio e le prospettive di sviluppo dell’offerta, con l’intento di inserire in modo strutturale il collegamento nel quadro del trasporto pubblico extraurbano regionale. L’impegno della Regione è quello di accompagnare questa fase con adeguate risorse e con un coordinamento costante tra amministrazioni e operatori del settore, così da rafforzare un servizio considerato ormai parte integrante della rete di mobilità regionale.” “Il dialogo con il Comune di Matera e con gli operatori del trasporto pubblico prosegue in modo costruttivo. L’obiettivo condiviso – spiega Pepe – è consolidare un servizio che sostiene la mobilità quotidiana dei cittadini e rafforza il ruolo di Matera come destinazione turistica e culturale di rilievo nazionale e internazionale. La Regione è impegnata a garantire soluzioni efficaci e durature, in linea con le esigenze del territorio e con una visione di sviluppo equilibrato della rete dei trasporti”.

