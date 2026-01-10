La Regione Basilicata formalizza l’adesione alla Fondazione dedicata alla tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico della Cineteca di Oppido Lucano.

“I fatti devono essere sempre consequenziali alle intenzioni e agli impegni assunti. La politica può essere credibile solo quando alle dichiarazioni seguono atti concreti, chiari e verificabili”.

Così il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, commenta l’adesione della Regione Basilicata, sancita con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, alla Fondazione Cineteca Lucana di Oppido Lucano.

“La scorsa estate – ricorda Pepe – ospite di un dibattito pubblico, su invito dell’amministrazione comunale di Oppido e del sindaco Mirco Evangelista, avevo assicurato che il patrimonio della Cineteca avrebbe avuto il sostegno amministrativo e finanziario della Regione. Un impegno assunto davanti ai cittadini e agli operatori culturali, testimoniato poche settimane fa anche dal presidente Vito Bardi in Consiglio regionale. Oggi possiamo dire che quella promessa è stata mantenuta.

Nella Legge sull’assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 si riconosce la necessità di valorizzazione, sostegno, anche economico, conservazione e promozione del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Cineteca fondata a Oppido dalla famiglia Martino.

Il materiale custodito è di assoluto rilievo: circa 15mila pellicole relative a lungometraggi, 18mila documentari, una collezione di oltre 150mila manifesti, locandine e materiali promozionali originali, circa 800 apparecchiature tra proiettori e macchine da presa. E ancora, preziosi visori e lanterne magiche del periodo del precinema, una biblioteca specializzata con circa 12mila volumi di interesse cinematografico, nonché archivi fotografici, documenti cartacei e fondi privati e istituzionali di grande rilevanza storica.”

“Questo risultato – prosegue Pepe – non è un punto di arrivo, ma un tassello prezioso che va incardinato in una visione più ampia di sviluppo culturale e turistico dell’Alto Bradano. Un patrimonio come quello della Cineteca Lucana può e deve arricchire il percorso di scoperta del territorio, contribuendo a costruire un sistema integrato di contenuti e luoghi”.

Una rete capace di mettere in relazione in quest’area, solo per fare alcuni esempi che non hanno la pretesa di essere esaustivi, i palmenti di Pietragalla con i riti e le testimonianze dedicate a San Rocco a Tolve, la cattedrale di Acerenza con i castelli e il patrimonio artistico di Cancellara, Genzano di Lucania (Monteserico) e Palazzo San Gervasio, le manifestazioni storico-culturali di Banzi e Forenza con le tradizioni religiose e le testimonianze archeologiche di San Chirico Nuovo e Vaglio Basilicata.”

“È un territorio – conclude l’assessore – che ha tutte le carte in regola per proporre un’offerta turistica articolata, fatta di esperienze da vivere e luoghi da visitare. È, peraltro, in una posizione baricentrica tra l’attrattività internazionale del materano, la ricchezza paesaggistica, gastronomica e storica che da Potenza si estende verso il Cilento, il Tirreno e il Pollino, le suggestive vette e valli della Basilicata centrale, l’eredità della Magna Grecia nell’area jonica e la riscoperta della cultura medievale tra Vulture e Alto Bradano, sostenuta anche dall’iniziativa ‘Fantastico Medioevo’ promossa dalla Regione. Bisogna dare valore alla nostra identità per evocare suggestioni che possano tradursi in opportunità di sviluppo per il territorio”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.