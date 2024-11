La Regione Basilicata avrà anche tre sottosegretari

Per la felicità di tutti i lucani, soprattutto quelli a cui viene centellinata persino l’acqua, è arrivato oggi il via libera dell’esecutivo regionale al disegno di legge che istituisce la figura dei sottosegretari. Saranno tre, nominati tra i consiglieri regionali, a cui verranno attribuite alcune deleghe, potranno partecipare alle sedute di Giunta ma senza diritto di voto. E -si garantisce- non percepiranno indennità aggiuntive. Si promette che l’operazione sarà per a saldo zero. Nessuna indennità aggiuntiva, ma niente altre per la funzionalità dei tre nuovi incarichi? Vedremo! “La Giunta regionale, -si annunciai nuna nota- nel corso della riunione di oggi, ha adottato il disegno di legge regionale statutaria “Integrazione all’articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 – Statuto della Regione Basilicata” che prevede l’istituzione della figura del sottosegretario. La proposta – in doppia lettura, essendo una norma statutaria – dovrà essere sottoposta al Consiglio regionale. Saranno tre i sottosegretari, tutti senza portafoglio, a cui andranno le deleghe mantenute dal presidente Bardi: potranno partecipare alle riunioni di Giunta, ma senza diritto di voto. L’introduzione dei sottosegretari è una prassi ormai abbastanza consolidata nelle differenti esperienze regionali. Sono già previsti, seppur con diverse peculiarità, dagli Statuti di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria, Veneto e Toscana. Nel merito del testo, il disegno di legge prevede che il presidente della Giunta possa nominare fino a tre sottosegretari individuandoli fra i consiglieri regionali, realizzando così un principio di neutralità finanziaria, ed evitando, in tal modo, ulteriori costi a carico del bilancio regionale. Infatti, i sottosegretari non percepiranno alcuna indennità aggiuntiva per l’esercizio delle funzioni loro assegnate rispetto a quella già percepita per il ruolo di consiglieri regionali.”

