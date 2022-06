La Rai per la diretta dello Strazzo? Matera si muova…

…e ora tocca a Regione, Comune e parlamentari e altri stringere i tempi, perchè la Rai possa trasmettere presumibilmente intorno alla 22.30 l’assalto e lo ‘strazzo” del carro trionfale della festa del 2 luglio. L’invito e del movimento Matera si muove, che ha colto la ”palla al balzo”, dopo aver appreso che LA7 si è aggiudicata la diretta del Palio di Siena per il prossimo quadriennio per 540.000 euro. Mosse fatte per tempo con l’acquisizione dei diritti , un accordo, con il Consorzio Tutela del Palio. Altro pianeta e cultura di impresa che corre al galoppo con i cavalli in piazza del Campo. Si può fare qualcosa ,ma con la Rai, per un altro evento del 2 Luglio, la festa della Bruna? Tentare, se si ha volontà di farlo, non nuoce. Ci sono i precedenti del Capodanno Rai e ricordiamo quanto era stato possibile attivare con l’emittente di Stato e con Rai 5, d’intesa con l’Associazione ed Enti locali. In questo caso si tratta di una diretta e limitata alla fase finale della Festa. Sarebbe una bella opportunità per Matera e la Basilicata e un sogno nel cassetto che il movimento Matera si muove, coltiva da tempo, come ci ha detto Pasquale Di Lorenzo, che un passaggio istituzionale per proprio conto l’ha già fatto. Mancano 10 giorni e tentate non nuoce…Il bue è tornato ” It’s come back” se vi piace l’inglese.



IL POST DI MATERA SI MUOVE

++++ e’ di pochi minuti fa che la 7 si aggiudica la diretta del Palio di Siena il 2 Luglio…Crediamo che la Rai in seconda serata dalle 2230 possa finalmente trasmettere il 2 luglio lo “Strazzo del Carro..”.un nostro antico progetto ed oggi un’ appello e’ diretto al Presidente Bardi,Sindaco ed eletti perche si attivino presso la Rai…ora sara’ piu facile…