La raccolta di firme per il referendum sulla giustizia…che blocca i piani del governo.

15 cittadini hanno gettato il classico pugno di sabbia negli ingranaggi della macchina del governo lanciata in corsa per far celebrare il prima possibile il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Più tempo passa, più la gente si informa, più il NO recupera nei sondaggi. Ricordiamo che il 30 ottobre, a maggioranza semplice, i partiti di governo sono riusciti ad approvare in Parlamento la legge che prevede la separazione delle carriere dei PM da quella dei giudici, la creazione di due distinti CSM e l’Alta Corte disciplinare. Tutte norme che sulla efficienza della giustizia (il vero problema per i cittadini) avranno un impatto pari allo zero. Queste norme per diventare efficaci devono superare il vaglio di un referendum confermativo da tenersi nella prossima primavera. Il governo spinge per farlo ai primi di marzo, ritenendo che ciò lo favorisca. Ma sembra che ciò non sarà possibile in quanto i 15 cittadini di cui parlavamo all’inizio (magistrati in pensione ed avvocati per il NO), il 19 dicembre hanno promosso una raccolta di firme (500 mila) per chiedere anche loro il referendum in base all’articolo 138 della Costituzione. La raccolta è partita da ieri e terminerà il 31 gennaio 2026. “La Costituzione – ha dichiarato l’avvocato Carlo Guglielmi, portavoce dei 15 – consente alla cittadinanza di promuovere una richiesta di iniziativa popolare per sollecitare la partecipazione consapevole e per sviluppare la campagna referendaria coi tempi più opportuni. Chiediamo al governo che venga rispettato il diritto di raccogliere le firme entro il 31 gennaio”. E solo dopo che (se saranno raccolte le 500 mila firme) l’ufficio centrale della Cassazione si esprimerà sulla loro legittimità e sul quesito referendario, emanando l’apposita ordinanza, sarà possibile per il Consiglio dei ministri deliberare in merito e per il presidente della Repubblica, entro 60 giorni, licenziare il relativo decreto di indizione del voto. Data del referendum che deve essere fissata “in una domenica (e anche lunedì con la nuova norma, ndr) compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto”. Il quesito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?”. La differenza rispetto a quello promosso dai parlamentari consiste nella indicazione di tutti gli articoli che verranno modificati: “Abbiamo formulato un quesito parzialmente diverso –ha spiegato ancora Guglielmi- per rendere evidente che è in gioco l’equilibrio dei poteri dello Stato così come previsto dai Costituenti”. Chi intende firmare lo può fare accedendo con Spid o con Cie sulla piattaforma pubblica e cliccando “ACCEDI” in alto a destra: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034 .”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.