Anche la Provincia di Matera ha aderito all’iniziativa promossa dalla circoscrizione Puglia e Matera di Amnesty International in occasione del primo anniversario della carcerazione di Patrick Zaki, illuminando di giallo la facciata di ingresso del Palazzo dell’Ente nella serata di oggi lunedì 8 febbraio 2021. L’iniziativa è volta a sostenere e diffondere la richiesta di liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano di Master in Studi di genere dell’Università “Alma Mater” di Bologna, che esattamente un anno fa, il 7 febbraio 2020, fu arrestato con l’accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo, ed è attualmente detenuto in regime di custodia cautelare in carcere in Egitto.

L’illuminazione di giallo di un monumento o luogo simbolo della città rappresenta quindi l’occasione di chiedere con un gesto forte la scarcerazione del giovane egiziano. “Si tratta di una iniziativa lodevole – afferma il presidente Piero Marrese – che la Provincia intende sostenere con un atto simbolico che conferma l’interesse verso una vicenda che preoccupa per il modo in cui si sta evolvendo. L’auspicio è che possa concludersi al più presto il calvario che il giovane studente egiziano sta vivendo, affinché si possa evitare in futuro di calpestare la libertà di esprimere le proprie opinioni”.