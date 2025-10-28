La Provincia di Matera al Kick-off Meeting e alla Study Visit del progetto NESTS: per la tutela della biodiversità tra Italia e Grecia

La Provincia di Matera, in qualità di partner del progetto NESTS – Strengthen the specialist skills of the Natura 2000 sites management bodies to reach the European Biodiversity Strategy 2030 targets, con una nota informa di aver “partecipato al Kick-off Meeting e alla Study Visit organizzati a Manduria, due giornate che hanno segnato l’avvio ufficiale delle attività del progetto, finanziato dal Programma Interreg Grecia–Italia 2021–2027.

L’incontro, ospitato dalle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale (capofila del progetto), ha rappresentato un momento chiave per la definizione delle strategie comuni e per l’avvio della collaborazione tra i partner italiani e i partner greci, questi ultimi rappresentati dal Comune di Metsovo e dal Comune di Paxos.

Con un budget complessivo di € 1.116.556,32, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai fondi nazionali di Grecia e Italia, il progetto mira a rafforzare la gestione dei siti Natura 2000 e a promuovere la tutela della biodiversità attraverso azioni congiunte, innovative e sostenibili.

In particolare, NESTS fornirà assistenza tecnica e formazione specialistica ai piccoli enti locali responsabili della gestione dei siti Natura 2000, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle pratiche di conservazione e monitoraggio e creare un Osservatorio permanente sulla biodiversità per favorire lo scambio di dati e buone pratiche.

Il Kick-off Meeting, svoltosi il 23 ottobre presso Masseria Cuturi, si è aperto con i saluti del Sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, e con gli interventi del Joint Secretariat del Programma Interreg Grecia–Italia.

Durante la giornata sono stati illustrati gli obiettivi, le attività e i risultati attesi del progetto, con un focus sul ruolo di ciascun partner e sulle azioni pilota dedicate all’analisi, al networking e alla conservazione ambientale.

La discussione ha inoltre riguardato gli aspetti legati alla gestione, al monitoraggio e alla strategia di comunicazione, in un clima di collaborazione e confronto costruttivo.

La giornata del 24 ottobre è stata dedicata alla Study Visit nel territorio di Manduria, un’area di straordinaria ricchezza ambientale e paesaggistica, caratterizzata da una grande varietà di ecosistemi e da un ricco patrimonio naturale.

La visita è iniziata presso la Salina dei Monaci, un’area umida costiera di grande valore naturalistico inserita nella Rete Natura 2000, caratterizzata da dune costiere, macchia mediterranea e una salina che ospita fenicotteri e numerose specie di uccelli protetti.

Successivamente, i partecipanti hanno visitato la Masseria Marina – Casa del Parco, sede delle attività di educazione ambientale, ricerca e conservazione promosse dalle Riserve Naturali

L’obiettivo della Study Visit è stato quello di favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche nella gestione della biodiversità, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela degli habitat e delle specie protette.”

“La partecipazione della Provincia di Matera al progetto NESTS – ha dichiarato il Presidente, Francesco Mancini – conferma il suo impegno nel promuovere azioni concrete per la tutela della biodiversità, la valorizzazione del patrimonio naturale e il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in linea con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità 2030”.

