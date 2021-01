Proprio non ci siamo. Con tutti i problemi che in questo momento noi italiani stiamo vivendo sembra davvero assurdo che risorse, economiche e umane, debbano essere impegnate per controllare e marcare stretto, chi continua a non rispettare le regole relative allo smaltimento corretto dei rifiuti. Ed è per i ripetuti sgradevoli episodi segnalati che la Provincia di Matera sta adottando la linea dura contro l’abbandono dei rifiuti.

Continua, dunque, l’impegno nella “lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti” sul territorio della provincia materana. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso, in collaborazione con la Polizia Locale, sono intervenuti sulla strada Provinciale 15 Montescaglioso-Bernalda ed hanno sanzionato sei persone, ritenute responsabili dell’abbandono di diversi rifiuti solidi urbani rinvenuti in località Imperatore.

La Provincia di Matera ha già provveduto a disporre un intervento di bonifica della zona interessata, nell’ambito di un’azione di monitoraggio del territorio e di rispetto delle norme ambientali. “Un ringraziamento al Comandante di Stazione locale dei Carabinieri Pasquale Anselmi, a tutti i militari della Stazione e al responsabile della Polizia Locale capitano Paolo Martinelli per l’operazione eseguita e l’impegno volto al contrasto e all’accertamento delle violazioni in materia ambientale sul territorio provinciale, nonché un grazie al consigliere provinciale Nunzio Carriero per il suo impegno, a tutto campo, che porta avanti sulle tematiche di natura ambientale. La Provincia è costantemente in prima linea in un servizio volto alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente – afferma il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese -, attraverso una attività che sta portando a ottimi risultati sia sul contrasto al degrado delle aree rurali della nostra provincia che sulla prevenzione di fatti illeciti. A tal proposito, a breve avvieremo un sistema di monitoraggio territoriale, che prevede l’installazione di un sistema di video-sorveglianza e foto-trappole sulle aree più sensibili a fenomeni abbandonici”.