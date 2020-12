Il Sindaco Vincenzo Carbone e l’Amministrazione Comunale di Tricarico attraverso un comunicato stampa hanno annunciato con orgoglio l’assegnazione di una sede alla locale Protezione Civile. Un risultato che rende anche la riconoscenza dell’Ente ad una associazione di volontariato che da anni si prodiga per il territorio.

Di seguito la nota integrale:

Finalmente, con delibera di Giunta Comunale N. 99/2020 del 16/11/2020 è stata assegnata alla Protezione Civile una Sede Operativa funzionale.

Il raggiungimento di tale obiettivo, permetterà di svolgere attività di formazione e prevenzione, indispensabili per garantire una capacità di intervento dei Volontari in caso di necessità.

Sin dai primi giorni di vita di questa amministrazione, si è instaurato un dialogo costruttivo con l’associazione, la quale ha subito illustrato le proprie esigenze e necessità.

Nonostante le difficoltà derivanti dalla mancanza di una sede operativa, il gruppo di volontari di Tricarico è stato e continua tutt’oggi ad essere di grande supporto per l’intera comunità tricaricese. Infatti, il Sindaco Vincenzo Carbone li ha più volte definiti “Gli angeli del territorio”, il faro della comunità.

La collaborazione pratica tra Comune e Protezione Civile, si è poi incentivata con l’attivazione del Centro Operativo Comunale per l’emergenza Covid-19.

In via temporanea, sono stati dati in gestione alcuni locali del Palazzo di Giustizia come sede logistica da utilizzare durante l’Emergenza, che ancora oggi non dà tregua.

Invece, con la delibera sopra riportata del 16 novembre 2020, l’ormai ex Palazzo di Giustizia di Tricarico, da anni in stato di fermo e inutilizzato, torna a vivere e ad avere un ruolo strategico, ospitando risorse umane, mezzi e attrezzature dell’Associazione Protezione Civile Tricarico Gruppo Lucano ODV, da 15 anni presente sul territorio di Tricarico.

Avere finalmente una Sede Operativa con uffici grandi e spaziosi, darà la possibilità di programmare e organizzare tutte le attività di prevenzione e formazione essenziali per Tricarico. Insomma, l’aver individuato e assegnato questa Sede è un grandissimo punto di partenza per ampliare e rinforzare il Gruppo di Protezione Civile presente nel nostro paese.

Questo atto deliberato dalla Giunta Comunale il 16/11/2020 dopo una stretta collaborazione con l’Associazione Protezione Civile Tricarico, vuole lanciare un messaggio forte: il nostro paese ha bisogno di convivere con una molteplicità di forme associative ben radicate sul territorio, costituite da donne e uomini che hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente tempo ed energie per proteggere la vita e l’ambiente.

Pertanto, l’Amministrazione Comunale di Tricarico, per essere collaborativa e di supporto alle varie associazioni presenti sul territorio, cercherà di mettere in campo tutte le azioni necessarie per dare ad ognuna di esse maggiore stabilità e certezze, al fine di rispettare il principio di una “società inclusiva”, proprio come già illustrato nel programma elettorale.