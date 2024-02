La protesta dei Vigilli del Fuoco dalla Prefettura al Viminale

Manifestazione in piazza e poi l’incontro in Prefettura, per consegnare un documento di richieste, da trasmettere al Viminale, affincè quanto non è stato recepito a livello locale sulla ‘organizzazione’ del lavoro venga esaminato e recepito a livello centrale. L’azione della Fns Cisl, con il segretario nazionale Massimo Vespia,continua per rendere accettabili le dinamiche degli orari a tutela del personale e per garantire servizi adeguati ai cittadini.



Comunicato stampa

A seguito dello stato di agitazione dichiarato in data 12 dicembre 2023 dalle OO.SS regionali

Cgil Cisl Confsal VV.F., per l’emanazione del Decreto del Capo Dipartimento n. 686 del

15/03/2023, relativo all’individuazione dei distaccamenti disagiati, con conseguente variazione

dell’orario di servizio nelle sedi distaccate di Melfi, Lauria, Villa d’Agri e Pescopagano.

I Vigili del Fuoco della FNS Cisl hanno manifestato in piazza Mario Pagano per rappresentare la

disparità di trattamento le sedi distaccate dei Vigili del Fuoco della provincia di Potenza hanno

subito rispetto ad altre sedi delle regioni limitrofe, nonostante le sedi distaccate della provincia di

Potenza avessero i requisiti per essere considerate sedi disagiate, sono state tutte indistintamente

oggetto di un cambio di orario di lavoro.

Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura, la quale si è fatta carico di trasmettere specifica

relazione al Viminale.

All’iniziativa ha partecipato il Segretario Generale Nazionale della FNS Cisl Massimo VESPIA

ed il Segretario Generale Confederale Regionale Cisl Vincenzo CAVALLO i quali hanno soste_nuto la protesta, supportando le motivazioni della segreteria Regionale.

Potenza, 06.02.2024