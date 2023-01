La “profezia” avverata dell’arresto programmato di Matteo Messina Denaro…

Magari è un caso, ma è davvero molto inquietante riascoltare le parole consegnate ad una intervista rilasciata a Massimo Gilletti agli inizi di novembre scorso da parte di Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei fratelli Graviano (legati a Costa Nostra, ndr) e che gestì la loro latitanza. Egli, come potete riascoltare da video, descrive in modo preciso quanto è poi accaduto puntualmente poche ore fa. Egli affermò che con il nuovo governo sarebbe potuto arrivare «un regalino»? «Magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso?». E lo fa discendere da una scelta programmata, figlia di una trattativa mai dismessa tra stato e mafia. La stessa che portò all’arresto, anch’esso programmato di Totò Riina. La concessione di un arresto clamoroso per consentire qualche rilascio (senza clamori) grazie alla possibili decisioni sull’abolizione dell’ergastolo ostativo. Se questa non è chiaroveggenza (e ovviamente non lo è)…c’è poco da esultare.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.