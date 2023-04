La Pro Loco Matera tra i giovani delle scuole. Quanta attenzione!

Tutti ad ascoltare, a porre domande su Matera, la sua storia di ieri e quella di oggi con le potenzialità turistico culturali che fanno storia, economia e anche opportunità di lavoro nel solco della legalità. A farlo la Pro Loco Matera, con il suo presidente Giuseppe Cotugno e altri soci, che hanno illustrato, interloquito, discusso, offerto suggerimenti, indicato prospettive agli studenti dell’Istituto ”Tommaso Stigliani”. Ragazzi che hanno apprezzato quanto visto nel periodo pasquale, con l’infopoint di piazza Vittorio Veneto, che ha svolto attività di informazione e accoglienza coinvolgendo altri giovani. Un esempio di quanto si possa fare con poco, con le competenze giuste, senza dilapidare tempo e quattrini. E del resto Pro Loco…sta “per il territorio”, “per Matera” e con lo spirito di volontariato vero ”no profit” (per quanti sono fissati con anglicismi e neologismi) per un servizio credibile per cittadini e visitatori.



IL RESOCONTO DEGLI INCONTRI

“ll 19 e 20 aprile 2023 dalle 11:00 alle 12:10 al cinema Guerrieri, invitati, nel corso di due assemblee di istituto dell’Istituto Tommaso Stigliani,abbiamo incontrato – dice Giuseppe Cotugno- le studentesse gli studenti per parlare con loro delle pro loco e, in particolare, della Pro Loco loco di Matera e di alcuni vicende legati al territorio

il 19 aprile ci siamo soffermat della evoluzione storica e giuridica delle contemporanee pro loco , la prima fondata nel 1881 per ospitare i nobili viandanti che giravano l’Europa, ed in questo caso l’italia nei loro grand tours, per poi parlare anche della cornice organizzativa e legislativa italiana delle associazioni non lucro, nelle quali sono comprese le pro loco.

Altro tema che ha interessato i ragazzi è stato quello della vita vissuta nei Sassi fino agli anni ’70 con particolare riferimento ai vicinati, sotto il punto di vista sociale di muto soccorso tra le famiglie, la maggior parte “contadini senza terra”. E in proposito si è preso spunto anche dal libro di Carlo Levi, ” Cristo si è fermato a Eboli” che con quella pubblicazione del 1945 riuscì a risvegliare dal loro torpore sulla “questione Matera” i politici ed i tanti notabili di casa nostra… Si è parlato dell’esodo di migliaia di materani degli antichi rioni dai Sassi , con le leggi speciali che consentirono la realizzazione di nuovi quartieri e l’esperienza del borgo La Martella su iniziativa di Adriano Olivetti con fondi UNRRA (piano Marshal) e dela legge 619 del 1952 voluta dal governo De Gasperi. Nella seconda giornata abbiamo illustrato loro la fase di degrado dei Sassi, causata da un disinteresse post esodo durato circa 20 anni, e raccontando loro la vicenda del gruppo antagonista de “gli uccelli” che, nel 1968, reduci dai moti di Valle Giulia (Roma) arrivarono a Matera finanziati da Carlo Levi per denunciare all’opinione pubblica il degrado dei Sassi, attraverso l’occupazione, per molti mesi di alcune abitazione abbandonate degli antichi rioni di tufo.



Abbiamo, infine, fornito informazioni – conclude il presidente della Pro Loco Matera- sulle attività della pro loco, come la nostra mission , che è volta a diffondere a visitatori da ogni dove la vera essenza della vita negli antichi rioni, attraverso progetti di racconti inediti ed attività di accoglienza, con particolare riferimento alle recenti iniziative di coinvolgimento delle scuole, da noi organizzate in piazza vittorio veneto, con l’alberghiero Turi (cooking show) e lstituto Loperfido-olivetti (info Point turistico)