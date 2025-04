La Pro Loco ‘’Città di Matera’’ ingrana la quarta per turismo e cultura

L’impegno, come nel golf, è quello di completare e superare il percorso della 19^ buca (luogo dove si è tenuta l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio consuntivo) nell’anno del Giubileo, con la carica e le persone giuste . E magari con un rapporto più stretto con istituzioni e realtà locali e con quel lavoro di rete, con associazioni e pro loco di altre province, che hanno portato valore aggiunto all’offerta turistica materana. C’è tanto da fare e anche da avviare, per migliorare i servizi di accoglienza ai visitatori. Pro Loco pronta a fare la sua parte…



Comunicato stampa della pro loco della città di Matera.*

Domenica 27 aprile alle ore 11:30 si è tenuta presso il ristorante 19a buca, l’Assemblea ordinaria della Pro Loco Città’ di Matera tra Storia Cultura Tradizioni 2.0 APS-ETS, un momento prezioso di confronto, partecipazione e visione condivisa per il futuro della nostra Associazione culturale no lucro

Durante l’incontro è stato presentato ed approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2024, a testimonianza della gestione trasparente, virtuosa e responsabile delle risorse.

È stata inoltre letta a cura del presidente dott. Giuseppe Cotugno la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno, un racconto vibrante che ha messo in luce un impegno straordinario: eventi culturali, sociali ed educativi che hanno reso ancora più viva la comunità e valorizzato il patrimonio socio-culturale della nostra amata Matera.

L’Assemblea ha sancito anche il rafforzamento del Consiglio Direttivo, con a seguire l’elezione della Vice Presidente (la socia Arch. Martina TINELLA) e del Tesoriere ( il socio Emanuele Montemurro): una squadra rinnovata, determinata a guidare con entusiasmo i prossimi passi della compagine.

Con lo sguardo rivolto al futuro, rilanciamo tutti insieme il nostro impegno con forza ed energia: sono già in cantiere nuovi gemellaggi con realtà culturali affini, protocolli d’intesa e accordi di collaborazione con istituzioni ed enti locali.

Obiettivo: costruire una rete solida e dinamica che dia ancora più certezza e forza alle nostre attività di vera accoglienza e che renda la Pro Loco della cidi Matera sempre più radicata, riconosciuta e protagonista nel tessuto vitale della città e del suo territorio.

Il nostro cammino continua, guidati da passione, dedizione e da un profondo amore per le nostre radici identitarie.

Grazie di cuore a tutti i soci, presenti e futuri, per l’entusiasmo, la fiducia e il sostegno instancabile.

Insieme siamo più forti. Insieme potremo costruire il Domani.

Con preghiera di diffusione

Pro loco città di Matera APS-ETS la Vice presidente Martina Tinella