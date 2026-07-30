La Pro Loco Barile celebra i 150 anni del Corriere della Sera alla presenza del Direttore responsabile Luciano Fontana

La Pro Loco Barile celebra i “150 anni del Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia”. Alla cerimonia in programma a Barile sabato 1 agosto 2026 alle ore 18 in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa partecipa il Direttore responsabile del Corriere della Sera Luciano Fontana. A farlo sapere il Presidente Pro Loco Barile Aps e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale dichiara “siamo particolarmente onorati di celebrare i 150 anni del Corriere della Sera e di ospitare il Direttore Luciano Fontana che ringraziamo per aver accolto l’invito a prendere parte alla manifestazione che rientra nel cartellone delle iniziative annuali che la Pro Loco ha promosso da qualche tempo con il patrocinio del Comune di Barile, della Regione Basilicata e dell’Apt Basilicata, come appuntanento con la storia, quale momento di crescita sociale e culturale ed approfondimento di avvenimenti storici di grande rilevanza”. La cerimonia moderata da Francesco Loscalzo Responsabile sede Ansa Basilicata vedrà la partecipazione del Sindaco di Barile Antonio Murano, del Presidente nazionale della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps, dell’Assessore della Regione Basilicata Cosimo Latronico e del Senatore della Repubblica Italiana Gianni Rosa. Dialogheranno con il Direttore responsabile del Corriere della Sera Luciano Fontana, alcuni direttori responsabili di organi di stampa lucani, tra cui: Alessandro Sansoni Direttore editoriale Cronache, Mimmo Mazza Direttore responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno, Donato Pace Direttore editoriale de La Nuova del Sud, Giovanna Laguardia Direttore responsabile Basilicata Digital Channel, Giovanni Marino Direttore Info Vulture, Rocco Quaratino Condirettore Terra di Basilicata e Rosaria Fortuna giornalista Il Mattino di Puglia e Basilicata. Nel corso della manifestazione sarà proiettato il video celebrativo “150 anni del Corriere della Sera” e mostrata la copia anastatica della prima pagina del Corriere della Sera del 5/6 marzo 1876 fondato e diretto da Eugenio Torelli Viollier. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Barile Aps con la collaborazione del Comune di Barile ed il patrocinio della Regione Basilicata, dell’ Apt Basilicata, della Rete Ente Pro Loco Italiane Aps e della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps che si ringraziano.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.