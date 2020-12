Che si scelga un fiore come la primula quale segno di rinascita del BelPaese, per uscire dalla pandemia da covid 19, non possiamo che approvare e auspicare che sia di buon auspicio. Nonostante che possa concretizzarsi, proprio a gennaio 2021 o giù di lì, la terza fase di contagio , a giudicare dall’inevitabile folta presenza di gente in centro o nei luoghi dell’ultimo regalo sotto la spinta degli acquisti-rimborsi con moneta elettronica e della lotteria degli scontrini. Ma la primigenitura della fioritura primaverile della primula spetta al glorioso e immarcescibile gruppo dei Dik Dik e con un brano del 1969 ” Il primo giorno di primavera” https://www.youtube.com/watch?v=heQI9KA35qA . Nel testo il concetto tra vita, morte e speranza c’è tutto ” … È il primo giorno di primavera-Ma per me è solo il giorno Che ho per so te Qui in mezzo al traffico C’è un pezzetto di verde Ed io mi chiedo perché Mentre nasce una primula Sto morendo per tePer te ”. La canzone resta una ”evergreen”, sempre verde. Ma ora con la campagna vaccinale anticovid19, che ci accompagnerà, per motivi di opportunità e di business planetario, per gli anni a venire proprio come il vaccino antinfluenzale che quest’anno (chissà perchè e per come?) ha avuto un calo di produzione e di distribuzione, come dimostrano anche le vicende della Basilicata. Dalla primula dei Dik Dik a quella ideata dall’architetto Stefano Boeri (sì lo stesso della nuova stazione Fal di piazza Matteotti a Matera) per la campagna dei vaccini anticovid “L’Italia rinasce con un fiore” presentata dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.



”Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare – ha detto Boeri – il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita”. Una primula che contrassegnerà i 150 gazebo promozionali che compariranno nei capoluoghi, davanti a ospedali, impianti sportivi e altri luoghi di aggregazione del BelPaese.



Da noi logica vorrebbe che la primula sbocciasse nelle piazze delle due stazioni ferroviarie, tra piazza della Visitazione e piazza Matteotti, che sono una parte di quel progetto più ampio che è il progetto di ”parco intergenerazionale” da realizzare. Suggerimento? Provocazione? Ma no. Solo ricordi come abbiamo fatto con ”Il Primo giorno di Primavera” dei Dik Dik.