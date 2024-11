La prima ora di sosta gratis a Matera per Natale e oltre? Si può fare…

E per passare dai buoni propositi ai fatti non resta che verificare sul campo volontà e disponibilità, per attivare una iniziativa che incontrerebbe il favore di cittadini e turisti. La proposta-richiesta viene da Antonio Serravezza, giramondo per natura e che periodicamente capta e tira fuori iniziative che altrove sono state attuate. Giriamo la proposta al commissario prefettizio Raffaele Ruberto, affinchè valuti la fattibilità con la società di gestione dei servizi.



LA PROPOSTA DI SERRAVEZZA

Perché non prendere esempio da altre città? Un’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio dal 1° dicembre 2024 fino al 31 gennaio 2025? Una misura, ormai un classico dell’inverno, è un passo per andare incontro a consumatori ed esercenti: da un lato permette un’ora gratuita di parcheggio e dall’altro incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città. L’iniziativa normalmente è promossa ogni anno dai Comuni in collaborazione con la società che gestisce i parcheggi.

La modalità di applicazione semplice di questa iniziativa è sempre la stessa: il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, si reca al parcometro e premendo il pulsante verde riceve un tagliando per la prima ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenta il periodo di sosta, questa volta a pagamento. Non è previsto l’uso del disco orario. Buone Feste.🎄

Antonio Serravezza