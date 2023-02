La Preside agli studenti del Liceo di Firenze: il fascismo nacque con un pestaggio e con l’indifferenza

E mentre c’è il silenzio imbarazzante di Giorgia Meloni pronta a dire la sua su tutto, ma che non ha trovato parole sull’evento a cominciare dal suo solito pippone video messo in rete subito dopo l’aggressione agli studenti del Liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, avvenuto lo scorso sabato ad opera di militanti del movimento giovanile del partito di cui è segretaria. E mentre fratelloni d’Italia provano a declassare a “rissa” l’accaduto, svetta per contro la lettera che la dirigente scolastica dell’istituto Annalisa Savino ha indirizzato ai suoi studenti e famiglie sull’episodio. E senza giri di parole -a chi sottovaluta quanto sta accadendo in questo contesto storico- ricorda che: “Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. E’ nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti.” Contesto storico in cui bisogna essere consapevoli che “i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni.” E che va “condannando sempre la violenza e la prepotenza” combattendo tutto ciò “con le idee e con la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa ma non è andata così.” Non manca di ricordare Gramsci con il suo “odio gli indifferenti” e quel suo essere stato “un grande italiano, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee.” Insomma, il fascismo è nato con un pestaggio e con l’indifferenza. Ricordiamolo gente, ricordiamolo.

Il TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA

“Cari studenti,

in merito a quanto accaduto lo scorso sabato davanti al Liceo Michelangiolo di Firenze, al dibattito, alle reazioni e alle omesse reazioni, ritengo che ognuno di voi abbia già una sua opinione, riflettuta e immaginata da sé, considerato che l’episodio coinvolge vostri coetanei e si è svolto davanti a una scuola superiore, come lo è la vostra. Non vi tedio dunque, ma mi preme ricordarvi solo due cose.

Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. E’ nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti. “Odio gli indifferenti” – diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee.

Inoltre, siate consapevoli che è in momenti come questi che, nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa ma non è andata così”.

