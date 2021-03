L’inviata di Potenza, Marianna Leo conferma di avere le carte in regola per migliorare professionalmente e lo ha nuovamente mostrato nella città del festival. Al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo la presentatrice potentina ha condotto il programma ammiraglia Sanremo D.O.C. Prima l’esperienza con il cantante Michele Bravi, che ha avuto esperienze artistiche con Arisa, poi con il compositore e musicista Adriano Pennino. Infine la conduzione del programma dedicato alle nuove proposte che saranno in scena nel 2022. Tutto questo grazie alla volontà di Danilo Daita, promotore di Sanremo D.O.C. di dare una svolta e una fase nuova alla programmazione ufficiale della trasmissione in questione. Marianna Leo ha avuto modo di lavorare con i figli di Danilo Daita, Josephine e Thomas. “Abbiamo provato a regalate sorrisi ed emozioni-ha dichiarato Marianna Leo-alla gente e ai nuovi artisti emergenti che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere nel programma che nonostante il periodo storico siamo riusciti a realizzare”. Durante la trasmissione sono stati ospiti nello studio allestito dagli organizzatori il grande maestro e musicista Fio Zanotti, il cantante Michele Bravi, il maestro compositore Adriano Pennino. Significativa la partecipazione di Enrico Luparia, cabarettista di Colorado Cafè e di Zelig, di Roberto Cotugno, fratello del celebre Toto, compositore e batterista. Amadeus e Fiorello hanno consegnato a Marianna Leo un pallone di diamanti dell’Inter vista la passione per i colori nerazzurri di Amadeus. Una straordinaria esperienza, vissuta in un periodo particolarmente difficile che conferma la maturità professionale e la verve artistica di Marianna Leo che rimarca altri aspetti: “Ringrazio quanti mi hanno permesso di partecipare a questa edizione del Festival, di avere nuovi incontri e iniziare nuovi progetti importanti su Mediaset che saranno svelati nelle prossime settimane”.