La Polizia di Matera ha festeggiato San Michele

La Messa per celebrare il Santo Patrono, con gli uomini e le donne in servizio, rappresentati di altre forze dell’ordine e delle istituzioni, i poliziotti in pensione e che sono entrati a far parte dell’Aps e poi, nel pomeriggio, il Family day. Un appuntamento con le famiglie, presso la Questura, con il questore Emma Ivagnes che ha consegnato le medaglie di commiato al personale in quiescenza. E, naturalmente, gli auguri di buon onomastico ai Michele, Michela…



COMUNICATO STAMPA

LA POLIZIA DI STATO HA CELEBRATO SAN MICHELE ARCANGELO A MATERA NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DA PAOLA

La Polizia di Stato celebra oggi 29 settembre in tutta Italia il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo.

A Matera, questa mattina, si è tenuta la Santa messa in Suo onore nella Chiesa di San Francesco da Paola, presieduta dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, don Angelo Gioia, e concelebrata dal Cappellano regionale della Polizia di Stato, don Giuseppe Tarasco.

Insieme al Questore Emma Ivagnes e ai poliziotti di Matera e provincia e i loro familiari, hanno partecipato le altre Autorità locali, i rappresentanti delle altre Forze di polizia e i cittadini. Presente anche una rappresentanza dell’ANPS, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio, in Questura, seguirà il Family Day, consueto momento di condivisione con i familiari dei poliziotti nei luoghi dove questi ultimi svolgono il loro lavoro.

Nell’occasione, il Questore Emma Ivagnes consegnerà le medaglie di commiato, rilasciate dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al personale della Polizia di Stato recentemente collocato in quiescenza.