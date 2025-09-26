La Polizia a Pomarico celebra il patrono San Michele

Una scelta azzeccata che lega nel nome di San Michele Arcangelo il Corpo della Polizia di Stato e la comunità di Pomarico (Matera) al Patrono san Michele Arcangelo. La ricorrenza sarà celebrata nella chiesa del centro storico dall’arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina mons Benoni Ambarus. D’obbligo gli auguri alla Polizia di Stato e a quanti portano il nome di San Michele.



COMUNICATO STAMPA

29 SETTEMBRE, LA POLIZIA DI STATO CELEBRA A POMARICO SAN MICHELE ARCANGELO

Il 29 settembre la Polizia di Stato celebra il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo.

Quest’anno la cerimonia celebrativa si terrà nella chiesa Madre di Pomarico, dedicata a San Michele Arcangelo, dove l’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, S.E. Mons. Benoni Ambarus officerà la Santa Messa, assistito dal parroco, don Glauco Maria Carriero e dal Cappellano Regionale della Polizia di Stato, don Giuseppe Tarasco.

La celebrazione liturgica avrà inizio alle 10.30, alla presenza delle Autorità civili e militari e del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.