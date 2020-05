A margine di una intervista alla TGR di Basilicata della sera sul sito di installazione dell’Ospedale da campo donatoci dal Qatar, all’assessore alla sanità Leone era sfuggita una infelice battuta sulla buona situazione lucana nella lotta anti covid19 che sarebbe stata -a suo dire- frutto della fortuna.

Dichiarazione che ha provocato una risentita dichiarazione del presidente dell’OMCeO (Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri) della provincia di Potenza, il dr. Rocco Paternò a cui ha oggi replicato lo stesso Leone imputandogli uno scarso senso dello humor.

Ecco a seguire la nota di Paternò…..

“In merito alle dichiarazioni dell’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone il presidente dell’OMCeO (Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri) della provincia di Potenza, il dr. Rocco Paternò, ha inteso sottolineare: “È avvilente ascoltare che la massima istituzione politica, nel settore sanitario, abbia attribuito alcuni dei risultati confortanti, ottenuti nel momento difficile che tutti stiamo affrontando, alla fortuna.

Si ignorano, in tal modo, i sacrifici di una intera classe medica, (ma anche degli infermieri, dei farmacisti, degli Oss e del personale sanitario), che, sebbene spesso non fosse dotata nemmeno dei presidi minimi necessari per la sicurezza propria, in un generale clima di confusione, di inadeguatezza e di impreparazione, nella gestione politica della emergenza, e, dunque, in assenza di rassicurazioni, ha continuato, alacremente e animata dallo spirito di servizio, a donare generosamente cura e assistenza ai pazienti Covid lucani. Molti degli operatori e dei medici, si sono ammalati, (in Italia hanno perso la vita centinaia di colleghi, occorre ricordarlo), i guariti sono tornati a onorare la professione. Ai cittadini lucani che hanno mantenuto un atteggiamento prudente e che continuano a farlo, con grande responsabilità, va il mio più sentito grazie.

Mi sia, altresì, consentito di rivolgere il più corale e sincero ringraziamento ai colleghi che continuano a operare con abnegazione, nel silenzio, per il bene della comunità ed evidentemente, non per via della fortuna, ma della capacità di mettere a sistema le proprie competenze e professionalità”.

….e la replica dell’Assessore Leone….

“In occasione del sopralluogo di ieri all’ospedale da campo ho sottolineato il grande sforzo compiuto dal personale sanitario, mettendo in evidenza l’intenzione del governo regionale di premiare economicamente medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Spiace constatare che Paternò non abbia colto l’ironia che c’era dietro il concetto di ‘fortuna’, cioè a dire che se in Basilicata l’emergenza è stata contenuta quasi si potrebbe dare il merito al caso, al contrario le responsabilità sarebbero state attribuite certamente alla giunta regionale. In queste circostanze, l’onestà intellettuale da parte di tutti sarebbe auspicabile”.