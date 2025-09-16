La più bella d’Italia è lucana: Katia Buchicchio di Anzi è Miss Italia 2025

E’ la lucana Katia Buchicchio la nuova Miss Italia. E’ stata eletta durante la finale svoltasi al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM). La ragazza, già Miss Basilicata, era arrivata in finale insieme a Miss Umbria, Fanny Tardioli e a Miss Marche, Asia Campanelli. Buchicchio ha ricevuto la corona dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani e dalla presidente della Giuria Francesca Pascal. La 18enne lucana è originaria di Anzi in provincia di Potenza. Occhi chiari e alta 1.75, diplomata al liceo scientifico, studia Odontoiatria e protesi dentaria e coltiva la passione per il ricamo ereditata dalle nonne.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.