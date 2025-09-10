La pifferaia di Bruxelles che porta verso il precipizio della guerra…

Nella serata di ieri avevamo seguito la diretta streaming dell’intervista allo storico Alessandro Barbero da parte di Marco Travaglio all’interno della “Festa del Fatto” in corso a Roma. E con il suo gradevole ed efficace modo di narrare il succedersi dei fatti storici ci ha ricordato come sempre, sempre, sia stata la corsa agli armamenti, con la ricerca di un nemico per giustificarla, la causa principale della più grandi guerre. Con l’agghiacciante presa d’atto da parte di chi ascoltava di come sia in atto una perfetta replica di questa tragica sequenza. Lo storico ha detto, tra le altre cose che potete seguire a questo link, “oggi ci vogliono far ingoiare le spese militari quando mancano i soldi per sanità e scuola dicendoci ‘è per la pace’. Nel passato chi ha investito sulle armi sapeva che prima o poi le avrebbe usate. E infatti così è successo”. Questa mattina, abbiamo poi seguito la diretta dell’intervento di Ursula Von der Leyen sullo “stato dell’unione”: una conferma drammatica di come consapevolmente od inconsapevolmente si stia procedendo, con tutto l’armamentario trito e ritrito di una propaganda priva di riscontri, a passi spediti verso il baratro di una guerra. Sembra di essere in un film di incubi ed invece è tutta realtà. E così, partendo dall’assunto che c’è un nemico, quello russo, che minaccerebbe l’Europa, ha elencato tutta una serie di programmi, progetti, miliardi di miliardi da spendere in armi, il tutto condito da affermazioni bellicose. E con il petto in fuori ha declamato: “L’Europa difenderà ogni centimetro quadrato del suo territorio.” E una domanda è nata spontanea: ma di grazia quale centimetro quadro di territorio europeo sarebbe stato invaso? E quando mai la Russia -il nemico immaginario- avrebbe manifestato l’intenzione di invadere l’Europa? Guarda caso, chi ha effettuato l’unico attentato terroristico ai danni dell’Europa, distruggendo il gasdotto che ci riforniva di gas al costo di un quarto di quello che ora paghiamo quello che compriamo dagli amici americani? Un commando di ucraini. Di una nazione che non fa parte dell’Europa e che si fa finta che lo sia. Così, giusto per giustificare l’ingiustificabile. Passando sopra alle ragioni di fondo di questa assurda guerra che è stato l’irresponsabile allargamento della Nato ad Est e che ancora oggi impedisce che essa si concluda rapidamente. Evitando ulteriori lutti e sangue per quel popolo ucraino, sempre più vittima sacrificale di questo disegno spregiudicato. Ma nonostante dopo tre anni di sanzioni e forniture armi sempre più massicce la situazione sul campo stia sempre più peggiorando, l’unica cosa che si riesce a pensare e ripetere come una cantilena: sanzioni (siamo al 19 pacchetto) e armi sempre più armi per gli ucraini e per noi. Uno si chiede: possibile che non si riesca a valutare la situazione per quella che è? Che armarsi per competere in un conflitto con la Russia, potenza nucleare, sia semplicemente velleitario? E che, invece di insistere su questo terreno bellicista, bisognerebbe prendere atto che non vi è alternativa al procedere verso un accordo per il ripristinino di quelle condizioni di sicurezza della Russia che la Nato ha messo in discussione? Che insistere su chi ce l’ha più duro è tragicamente ridicolo, oltre che costituire un costante pericolo atto a provocare quell’incidente capace di scatenare l’uso delle armi nucleari? Che sarebbe forse ora di approfittare del disinteresse dell’amico americano, magari per far smobilitare quei siti di missili nucleari che ci ha piazzato nei nostri paesi e che ci ha trasformato in target privilegiati da attaccare in caso di crisi irreversibile? Ma sono parole al vento. Nonostante questi anni trascorsi abbiano dato torto su tutta la linea sin qui seguita. Nel discorso di Von der Leyen poi, a fronte di questa ottusa determinazione guerresca contro il fantomatico nemico russo, ha fatto da tragico contraltare la sostanziale inettitudine (seppur mitigata da una tardiva presa d’atto di quelli che sta accadendo a Gaza ad opera degli amici israeliani e americani) dinanzi al genocidio in corso in Palestina. Qualche parola di condanna, annunci di misure assolutamente inadeguate alla gravità della situazione che si confessa per altro candidamente di non essere in grado nemmeno di mettere in atto. Insomma, una tragica debacle. Come si può pensare che a questa algida incapace signora e a tutti coloro che la attorniano si possa ancora affidare la guida di questa sgangherata nave europea e quindi del nostro futuro? Specie se non riescono a pensare ad altro che ad un drammatico “armiamoci e partite“? Nel mentre uno stop agli armamenti (spendiamo già molto di più della Russia) e una politica di pace che favorisca il multilateralismo per svincolarci dal cappio dei dazi dell’amico americano, dovrebbero essere i pilastri di una Europa che voglia tornare alle ragioni della sua esistenza in vita?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.