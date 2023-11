La Piccola Orchestra Materana Onyx sul palco di Casa Cava sabato 2 dicembre

Sabato 2 dicembre alle 21:00 sul palco dell’auditorium di Casa Cava la Piccola Orchestra Materana Onyx apre gli appuntamenti dell’ultimo mese del cartellone Gezziamoci Autumn 2023.

Nata da un progetto di formazione dedicato ai musicisti lucani e pugliesi pubblicato negli anni ’90, la Piccola Orchestra Materana Onyx, già “Collettivo Onyx”, si è avvalsa negli anni di stimolanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rappresentativi del jazz italiano e internazionale : Joe Johnson, Paolo Fresu, Tino Tracanna, Roberto Cipelli, Attilio Zanchi, Bruno Tommaso, Ettore Fioravanti, sono alcuni dei musicisti che hanno suonato con questo ensemble che per quasi trent’anni ha navigato accanto all’associazione Onyx Jazz Club collaborando attivamente per la realizzazione del progetto targato Onyx Suoni del Futuro Remoto durante la programmazione culturale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Dal 2020 il batterista, percussionista e compositore Ettore Fioravanti è il direttore di quella che oggi è la “Piccola Orchestra Materana Onyx”, una formazione che si avvale di un numero variabile da dieci a quindici musicisti per realizzare produzioni musicali originali condivise tra tutti i componenti sotto la supervisione dello stesso Fioravanti. Sabato 2 dicembre saliranno sul palco: Ettore Fioravanti alla direzione, batteria e percussioni; Rossella Palagano, Marta Gadaleta alle voci; Kevin Grieco alla chitarra; Gianni Vancheri al clarinetto basso, chitarra; Biagio Orlandi, Pepi Romaniello, Giuseppe Lapiscopia, Mike Rubini ai sassofoni; Pino Melfi alla tromba; Nicola Pesce al trombone; Aldo Di Caterino al flauto; Pasquale Mega al pianoforte; Damiano Niglio al contrabbasso e basso elettrico; Pierdomenico Niglio live electronics e sintetizzatore. Per il concerto di sabato la formazione suonerà circa 15 brani originali in cui il jazz incontra l’elettronica coinvolgendo musicisti di età diverse, comprese tra i 20 e i 60 anni, che insieme hanno scritto e prodotto la scaletta .

“Avere sul palco la Piccola Orchestra è sempre un piacere, soprattutto perché riusciamo a riunirci in poche ma emozionanti occasioni” spiega Kevin Grieco, condirettore artistico di Gezziamoci e chitarrista della formazione “suonare in questa formazione, che comprende musicisti affermati e giovani talenti lucani e pugliesi, è davvero una bella palestra creativa e un’occasione unica di confronto e crescita. Il concerto di sabato sarà per noi una piccola festa perché ci permetterà di riunire in qualche modo la grande famiglia Onyx che è fatta non solo da noi musicisti ma da tutti gli ascoltatori che seguono Gezziamoci e le nostre attività. Sarà un bel modo per entrare nel più festivo dei mesi dell’anno”.

Gli appuntamenti di dicembre Onyx continuano con il concerto sabato 16 dicembre nell’auditorium di Casa Cava a Matera di Rita Marcotulli in quartetto con Andy Sheppard, Michel Benita e Israel Varela.

ETTORE FIORAVANTI Diplomatosi in percussioni presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, dal 1975 collabora ed incide fra gli altri con G.L. Trovesi, G. Schiaffini, B. Tommaso, E. Colombo, P. Fresu, P. Bassini, D. Liebman, S. Lacy T. Oxley, E. Reijseger, K. Wheeler, J. Tcichai. Ha partecipato a numerosissimi festival nazionali ed internazionali. Attualmente suona stabilmente nel quintetto di Paolo Fresu, con i gruppi “Terre di Mezzo” e “Millenovecento”, ha diretto il gruppo titolato “Belcanto” (con cui ha suonato in tutta Italia, in Francia e Tunisia) e dirige il nuovo quartetto a proprio nome. La sua discografia comprende più di 50 titoli, di cui 10 a proprio nome. Ha tenuto corsi nei più qualificati Seminari italiani e non (Ravenna, Matera,Terni, Melbourne), fra i quali quello di Siena Jazz (dal 1990). È docente nei corsi di jazz nei Conservatori dal 1996: attualmente insegna al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma.

PREVENDITE : TAM via Ridola, 13 Matera – 0835/403727 – Casa Cava, via San Pietro Barisano, 47 Matera – Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie, 69 Matera tel. 0835 33.34.11 – Libreria Mondadori, piazza Vittorio Veneto, 16 b Matera tel. 0835/344062

ONLINE biglietti disponibili su Eventbrite.it

BIGLIETTI disponibili al botteghino prima di ogni appuntamento

Rita Marcotulli 4tet

16 dicembre 2023 ore 21 // CASA CAVA, Matera

Rita Marcotulli, Piano

Andy Sheppard, Sax

Michel Benita, Basso

Israel Varela, Drum