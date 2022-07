La ”piccola e inedita” Basilicata promossa da un ”sosia” di Radio Kiss Kiss

Turismo, sosia? Uno alla volta e le spieghiamo entrambe. Cominciamo dalla nota trasmissione ” Good Morning Kiss Kiss” . Un buon giorno a tutto tondo con una formula semplice, efficace, che coinvolge i centri della ”piccola e inedita” Basilicata, chiamata impropriamente Lucania visto che nè lo Statuto regionale e nè la Costituzione la annoverano, per parlare di attrattive, curiosità, problemi e, naturalmente, di prodotti tipici che che conquistano il turista. Dalle frequenze di Radio Kiss Kiss da Napoli, la capitale di quel Sud che non vuole piangersi addosso, ma che cerca di farsi conoscere attraverso le intervista a sindaci, presidenti di Pro Loco e di quanti hanno a cuore ( da qui l’assonanza con radio Kiss kiss, baci baci) il futuro di tradizione e della propria terra. A far pulsare il programma del format è il dinamico Max Giannini che assomiglia ( o viceversa, se preferite) al collega grassanese Giovanni Spadafino. E Giovanni è il referente, nello spirito assoluto di volontariato, della trasmissione. Interlocuzioni periodiche , dal marzo scorso, la segnalazione di questo o quel Comune e la persona, con tanto di numero da contattare che saranno utili per la redazione nell’organizzare la puntata. E così Garaguso, Grassano, Lauria, Tricarico, San Chirico Nuovo, Filiano, Sant’ Angelo Le Fratte, Miglionico, Pomarico hanno potuto presentarsi, con il sindaco o altri in diretta radio.Un successo. E tutto merito del ”sosia’.,,

E sì, perchè a detta di alcuni frequentatori del bar Sport di Grassano Max Giannini assomigliava tanto al giovane compaesano Giovanni Spadafino. E l’interessato , dapprima meravigliato, è andato a fondo alla cosa contattando Max. Dopo i convenevoli di rito, la domanda canonica : ” DI dove sei? Grassano…racconta. Cosa c’è da vedere…cosa si mangia?” E l’indicazione della squisita ”sauzizza grassanese” ha fatto ingolosire Max che ha lasciato l’indirizzo della redazione…Da qui l’invito a dare una mano per far conoscere la Basilicata. Giovanni, persona altruista, con tanto senso dell’ospitalità, ha colto appieno l”opportunità per utilizzare le potenzialità di un viaggio attraverso i borghi d’Italia. La collaborazione prosegue con appuntamenti settimanali, concordati dalla redazione con i comuni ogni volta da scoprire. Ma si attende una puntata a tavola con la salsiccia grassanese…Vi Informeremo